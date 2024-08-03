В США раскрыли, как Украина отреагировала на обмен заключенными с Россией
WP: Украину встревожил обмен заключенными между РФ и Западом
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Украина встревожена большим обменом заключенными между Россией и США, пишет Washington Post.
Издание отмечает, что украинцы осознают, что их страна выживает за счет оружия и денег, одолженных и подаренных из-за рубежа. Если любая из этих спасительных линий будет отрезана, Украина окажется в большой беде, пишет WP.
Издание отмечает, что украинцы осознают, что их страна выживает за счет оружия и денег, одолженных и подаренных из-за рубежа. Если любая из этих спасительных линий будет отрезана, Украина окажется в большой беде, пишет WP.
"По этой причине информация о соглашении по заключенным - результат месяцев кропотливых и сложных дипломатических переговоров между Москвой и Вашингтоном - вызвала настороженность некоторых украинцев", — говорится в публикации.
В частности, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что есть опасения, чтобы это не стало тенденцией.
Обмен заключенными между Россией и Западом
Первого августа на родину вернулись восемь граждан России, которые находились в заключении в странах Запада: Вадим Соколов (Красиков), Владислав Клюшин, Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев.
Как заявил источник в одном из компетентных ведомств, некоторых из них обвиняли в сотрудничестве с российской разведкой, но вина не была доказана.
В частности, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что есть опасения, чтобы это не стало тенденцией.
Обмен заключенными между Россией и Западом
Первого августа на родину вернулись восемь граждан России, которые находились в заключении в странах Запада: Вадим Соколов (Красиков), Владислав Клюшин, Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев.
Как заявил источник в одном из компетентных ведомств, некоторых из них обвиняли в сотрудничестве с российской разведкой, но вина не была доказана.
В аэропорту их встретил Владимир Путин и сообщил, что тех, кто имеет отношение к военной службе, представят к госнаградам.
В свою очередь, на Запад вылетели граждане США, Германии, россияне и обладатели двойного гражданства. Они были осуждены по статьям в том числе о госизмене и призывах к экстремизму.
Путин подписал указы о помиловании.