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В США раскрыли, как Украина отреагировала на обмен заключенными с Россией - РИА Новости, 03.08.2024
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10:10 03.08.2024 (обновлено: 10:58 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/obmen-1963832894.html
В США раскрыли, как Украина отреагировала на обмен заключенными с Россией
В США раскрыли, как Украина отреагировала на обмен заключенными с Россией - РИА Новости, 03.08.2024
В США раскрыли, как Украина отреагировала на обмен заключенными с Россией
Украина встревожена большим обменом заключенными между Россией и США, пишет Washington Post. Издание отмечает, что украинцы осознают, что их страна выживает за... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T10:10
2024-08-03T10:58
в мире
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Украина встревожена большим обменом заключенными между Россией и США, пишет Washington Post. Издание отмечает, что украинцы осознают, что их страна выживает за счет оружия и денег, одолженных и подаренных из-за рубежа. Если любая из этих спасительных линий будет отрезана, Украина окажется в большой беде, пишет WP. "По этой причине информация о соглашении по заключенным - результат месяцев кропотливых и сложных дипломатических переговоров между Москвой и Вашингтоном - вызвала настороженность некоторых украинцев", — говорится в публикации. В частности, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что есть опасения, чтобы это не стало тенденцией. Обмен заключенными между Россией и Западом Первого августа на родину вернулись восемь граждан России, которые находились в заключении в странах Запада: Вадим Соколов (Красиков), Владислав Клюшин, Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Как заявил источник в одном из компетентных ведомств, некоторых из них обвиняли в сотрудничестве с российской разведкой, но вина не была доказана.В аэропорту их встретил Владимир Путин и сообщил, что тех, кто имеет отношение к военной службе, представят к госнаградам.В свою очередь, на Запад вылетели граждане США, Германии, россияне и обладатели двойного гражданства. Они были осуждены по статьям в том числе о госизмене и призывах к экстремизму.Путин подписал указы о помиловании.
https://ria.ru/20240803/berbok-1963826430.html
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в мире, украина, россия, сша
В мире, Украина, Россия, США
В США раскрыли, как Украина отреагировала на обмен заключенными с Россией

WP: Украину встревожил обмен заключенными между РФ и Западом

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Украина встревожена большим обменом заключенными между Россией и США, пишет Washington Post.

Издание отмечает, что украинцы осознают, что их страна выживает за счет оружия и денег, одолженных и подаренных из-за рубежа. Если любая из этих спасительных линий будет отрезана, Украина окажется в большой беде, пишет WP.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
Бербок тремя словами отреагировала на обмен заключенными
09:03
"По этой причине информация о соглашении по заключенным - результат месяцев кропотливых и сложных дипломатических переговоров между Москвой и Вашингтоном - вызвала настороженность некоторых украинцев", — говорится в публикации.

В частности, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что есть опасения, чтобы это не стало тенденцией.

Обмен заключенными между Россией и Западом

Первого августа на родину вернулись восемь граждан России, которые находились в заключении в странах Запада: Вадим Соколов (Красиков), Владислав Клюшин, Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев.

Как заявил источник в одном из компетентных ведомств, некоторых из них обвиняли в сотрудничестве с российской разведкой, но вина не была доказана.
В аэропорту их встретил Владимир Путин и сообщил, что тех, кто имеет отношение к военной службе, представят к госнаградам.
В свою очередь, на Запад вылетели граждане США, Германии, россияне и обладатели двойного гражданства. Они были осуждены по статьям в том числе о госизмене и призывах к экстремизму.
Путин подписал указы о помиловании.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
На Украине неожиданно отреагировали на успехи России
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