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Муж вице-президента США Харрис признал, что изменял своей первой жене
Муж вице-президента США Харрис признал, что изменял своей первой жене - РИА Новости, 03.08.2024
Муж вице-президента США Харрис признал, что изменял своей первой жене
Дуг Эмхофф, муж вице-президента США и кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис, в субботу признал, что у него был роман на стороне во время его... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T23:52
2024-08-03T23:52
2024-08-03T23:52
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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Дуг Эмхофф, муж вице-президента США и кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис, в субботу признал, что у него был роман на стороне во время его предыдущего брака. Ранее газета the Daily Mail с ссылкой на источники сообщила, что у Эмхоффа были внебрачные отношения с учительницей одной из его дочерей. Во время интрижки женщина якобы забеременела и решила сделать аборт. "Во время моего первого брака мы с Керстин пережили трудные времена из-за моих действий. Я взял на себя ответственность, и с тех пор мы справились с трудностями как семья и вышли из них сильнее", — сказал Эмхофф в заявлении, предоставленном эксклюзивно телеканалу CNN. Обстоятельства этих отношений были известны команде президента США Джо Байдена, когда они проводили проверку биографий кандидатов в вице-президенты. Камала Харрис также была в курсе интрижки, о чем он ей сообщил еще до того, как они поженились в 2014 году, источник сообщил телеканалу. У Эмхоффа и его прошлой жены Керстин хорошие отношения, последняя недавно публично выступала в защиту Харрис, когда республиканцы начали критиковать вице-президента за бездетность. Эмхоффу 59 лет, он работает юристом и преподает право в Джорджтаунском университете.
https://ria.ru/20240803/tramp-1963914548.html
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в мире, сша, камала харрис, джо байден, джорджтаунский университет, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Джо Байден, Джорджтаунский университет, Выборы президента США — 2024
Муж вице-президента США Харрис признал, что изменял своей первой жене
Муж вице-президента США Харрис Дуг Эмхофф признал, что изменял своей первой жене