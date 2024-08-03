https://ria.ru/20240803/moskva-1963879916.html

В Москве мужчина ударил головой полицейского

В Москве мужчина ударил головой полицейского - РИА Новости, 03.08.2024

В Москве мужчина ударил головой полицейского

Дело завели после того, как мужчина в наручниках ударил головой сотрудника правоохранительных органов в московском отделе полиции, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T17:36

2024-08-03T17:36

2024-08-03T17:41

происшествия

россия

москва

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Дело завели после того, как мужчина в наручниках ударил головой сотрудника правоохранительных органов в московском отделе полиции, сообщается в Telegram-канале столичного управления Следственного комитета. По версии следствия, в субботу в здании ОМВД России по району Южное Бутово города Москвы, фигурант, не желая, чтобы его привлекли к административной ответственности, и отказываясь выполнять законные требования сотрудника полиции, напал на представителя власти. На видео, опубликованном Следственным комитетом, мужчина в наручниках бьет головой в лицо полицейского. "Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении. С фигурантом проводятся следственные действия. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

https://ria.ru/20240727/napadenie-1962441768.html

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происшествия, россия, москва