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В Москве мужчина ударил головой полицейского - РИА Новости, 03.08.2024
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17:36 03.08.2024 (обновлено: 17:41 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/moskva-1963879916.html
В Москве мужчина ударил головой полицейского
В Москве мужчина ударил головой полицейского - РИА Новости, 03.08.2024
В Москве мужчина ударил головой полицейского
Дело завели после того, как мужчина в наручниках ударил головой сотрудника правоохранительных органов в московском отделе полиции, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T17:36
2024-08-03T17:41
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Дело завели после того, как мужчина в наручниках ударил головой сотрудника правоохранительных органов в московском отделе полиции, сообщается в Telegram-канале столичного управления Следственного комитета. По версии следствия, в субботу в здании ОМВД России по району Южное Бутово города Москвы, фигурант, не желая, чтобы его привлекли к административной ответственности, и отказываясь выполнять законные требования сотрудника полиции, напал на представителя власти. На видео, опубликованном Следственным комитетом, мужчина в наручниках бьет головой в лицо полицейского. "Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении. С фигурантом проводятся следственные действия. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
https://ria.ru/20240727/napadenie-1962441768.html
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
В Москве мужчина ударил головой полицейского

СК завел дело после нападения мужчины в наручниках на полицейского в Москве

© ГСУ СК России по МосквеМужчина в наручниках бьет головой сотрудника правоохранительных органов в московском отделе полиции. Кадр видео
Мужчина в наручниках бьет головой сотрудника правоохранительных органов в московском отделе полиции. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© ГСУ СК России по Москве
Мужчина в наручниках бьет головой сотрудника правоохранительных органов в московском отделе полиции. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Дело завели после того, как мужчина в наручниках ударил головой сотрудника правоохранительных органов в московском отделе полиции, сообщается в Telegram-канале столичного управления Следственного комитета.
По версии следствия, в субботу в здании ОМВД России по району Южное Бутово города Москвы, фигурант, не желая, чтобы его привлекли к административной ответственности, и отказываясь выполнять законные требования сотрудника полиции, напал на представителя власти.
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На видео, опубликованном Следственным комитетом, мужчина в наручниках бьет головой в лицо полицейского.
«
"Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении.
С фигурантом проводятся следственные действия. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
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