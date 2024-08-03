Участники автопробега в Москве передадут частицу мощей адмирала Ушакова
Участники автопробега в Москве передадут частицу мощей адмирала Федора Ушакова
Храм святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутове. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Участники автопробега, который в субботу стартует от стен храма святого праведного воина Феодора Ушакова в Левобережном районе Москвы, провезут с собой частицу мощей адмирала и передадут в храм в деревне Хопылево Ярославской области, где он был крещен, сообщили РИА Новости в инициативной группе по строительству храма Ушакова в столице.
Частицу мощей передадут накануне дня памяти Ушакова, который Русская православная церковь отмечает 5 августа.
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"Третьего августа от стен храма святого праведного воина Феодора Ушакова в Левобережном районе Москвы стартует автопробег, посвященный 20-летию общецерковной канонизации святого праведного воина Феодора Ушакова. Участники акции провезут с собой частицу мощей адмирала и передадут их 4 августа церкви Богоявления-на-Острову в деревне Хопылево, где был крещен Феодор Ушаков", - рассказали в инициативной группе.
Как сообщили организаторы, автопробег начнется после литургии и освящения и установки главного колокола в храме. Настоятель храма митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий (Морарь) подчеркнул, что Ушаков был глубоко верующим человеком, каждый раз перед походом и после него совершал с моряками молебен.
"Вся жизнь адмирала - это подвиг сына Отечества. Подвиг православного человека, который каждый день шел и стремился к Богу. Который хранил Бога в душе и именно такое стремление помогало ему в мирских делах... Последние годы жизни великий флотоводец посвятил заботе о своей душе – молитве и благотворительности. Канонизация Феодора Ушакова пришлась на непростой период российской истории. Наш флот переживал тяжелые времена и не имел своего святого покровителя", - отметил настоятель.
В восстановлении храма Богоявления-на-Острову в деревне Хопылево, где крестили Ушакова, активное участие принимал Фонд Андрея Первозванного, храм восстанавливали с 2017 по 2023 год. Директор фонда Владимир Бушуев рассказал, что фонд организовывал труднические экспедиции в Хопылево добровольцев из Москвы, Екатеринбурга, Самары и Подмосковья, а в 2017 году установил в деревне памятник двум святым – Федору Ушакову и его дяде, Федору Санаксарскому, ставший яркой достопримечательностью.
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"Тогда нам сложно было представить, что этот живописный уголок Ярославской земли в короткие сроки приобретет статус важного культурного и духовного центра в масштабе всей страны. Тем не менее это произошло, и сегодня мы рады быть частью масштабного проекта, посвященного чествованию памяти Федора Ушакова, и особенно приятно, что частица мощей адмирала будет передана в храм, где его крестили", - сказал он.
Председатель Попечительского совета по восстановлению храмового комплекса в Хопылево Дмитрий Степаненко отметил, что разрабатывается долгосрочная стратегия преобразования окрестностей деревни: создание духовно-просветительского центра "Большая малая родина", паломнического центра архиерейского подворья Рыбинской епархии, детского духовно-просветительского лагеря имени Ушакова в рамках общей концепции развития Ярославского левобережья.
Командующий Черноморским флотом в русско-турецкой войне адмирал Федор Ушаков одержал победы в 43 морских сражениях и не потерпел ни единого поражения. Более того, в этих битвах Ушаков не потерял ни одного корабля, ни один из его подчиненных не попал в плен. Русская православная церковь канонизировала флотоводца 23 июля (5 августа) 2001 года, он был причислен к лику святых как праведный воин Феодор Ушаков. В 2025 году Россия отпразднует 280-летие святого адмирала.