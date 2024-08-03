https://ria.ru/20240803/molotok-1963876012.html

В Москве пьяный мужчина разбил молотком стекла десяти машин

В Москве пьяный мужчина разбил молотком стекла десяти машин - РИА Новости, 03.08.2024

В Москве пьяный мужчина разбил молотком стекла десяти машин

Нетрезвый мужчина разбил молотком стекла порядка 10 машин во дворе жилого дома на северо-востоке Москвы, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T16:57

2024-08-03T16:57

2024-08-03T16:57

происшествия

москва

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Нетрезвый мужчина разбил молотком стекла порядка 10 машин во дворе жилого дома на северо-востоке Москвы, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. "Мужчина в состоянии алкогольного опьянения выбил стекла порядка 10 машин, используя предмет, похожий на молоток", - сказал собеседник агентства. По его словам, всё произошло во дворе жилого дома на улице Яблочкова в Москве. Злоумышленника ищет полиция.

https://ria.ru/20240531/moskva-1949606857.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва