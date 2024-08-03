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В Москве пьяный мужчина разбил молотком стекла десяти машин - РИА Новости, 03.08.2024
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16:57 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/molotok-1963876012.html
В Москве пьяный мужчина разбил молотком стекла десяти машин
В Москве пьяный мужчина разбил молотком стекла десяти машин - РИА Новости, 03.08.2024
В Москве пьяный мужчина разбил молотком стекла десяти машин
Нетрезвый мужчина разбил молотком стекла порядка 10 машин во дворе жилого дома на северо-востоке Москвы, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T16:57
2024-08-03T16:57
происшествия
москва
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Нетрезвый мужчина разбил молотком стекла порядка 10 машин во дворе жилого дома на северо-востоке Москвы, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. "Мужчина в состоянии алкогольного опьянения выбил стекла порядка 10 машин, используя предмет, похожий на молоток", - сказал собеседник агентства. По его словам, всё произошло во дворе жилого дома на улице Яблочкова в Москве. Злоумышленника ищет полиция.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве пьяный мужчина разбил молотком стекла десяти машин

На северо-востоке Москвы пьяный мужчина разбил молотком стекла десяти машин

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАвтомобиль
Автомобиль - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Нетрезвый мужчина разбил молотком стекла порядка 10 машин во дворе жилого дома на северо-востоке Москвы, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
«
"Мужчина в состоянии алкогольного опьянения выбил стекла порядка 10 машин, используя предмет, похожий на молоток", - сказал собеседник агентства.
По его словам, всё произошло во дворе жилого дома на улице Яблочкова в Москве. Злоумышленника ищет полиция.
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