https://ria.ru/20240803/molotok-1963876012.html
В Москве пьяный мужчина разбил молотком стекла десяти машин
В Москве пьяный мужчина разбил молотком стекла десяти машин - РИА Новости, 03.08.2024
В Москве пьяный мужчина разбил молотком стекла десяти машин
Нетрезвый мужчина разбил молотком стекла порядка 10 машин во дворе жилого дома на северо-востоке Москвы, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T16:57
2024-08-03T16:57
2024-08-03T16:57
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891441602_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3483e6664ebb10768815ada2251394c.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Нетрезвый мужчина разбил молотком стекла порядка 10 машин во дворе жилого дома на северо-востоке Москвы, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. "Мужчина в состоянии алкогольного опьянения выбил стекла порядка 10 машин, используя предмет, похожий на молоток", - сказал собеседник агентства. По его словам, всё произошло во дворе жилого дома на улице Яблочкова в Москве. Злоумышленника ищет полиция.
https://ria.ru/20240531/moskva-1949606857.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891441602_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_54d2ccbba546c41ba7f9581212c10260.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве пьяный мужчина разбил молотком стекла десяти машин
На северо-востоке Москвы пьяный мужчина разбил молотком стекла десяти машин