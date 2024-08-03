В ЕП рассказали о последствиях понижения кредитного рейтинга Украины
Евродепутат Мариани: ЕС ждут издержки из-за снижения кредитного рейтинга Украины
© iStock.com / Kathrine AndiУкраина
© iStock.com / Kathrine Andi
Украина. Архивное фото
ПАРИЖ, 3 авг — РИА Новости. ЕС столкнется с катастрофическими финансовыми издержками из-за понижения кредитного рейтинга Украины, заявил евродепутат от французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани в соцсети X.
"Европейцы осознают, что колоссальная помощь, предоставленная Украине в виде займов, никогда не будет выплачена обратно. <...> Финансовые издержки для ЕС (и следовательно, для государств-членов, в числе которых Франция) будут катастрофическими", — написал он.
Ранее в субботу международное агентство S&P понизило кредитный рейтинг постсоветской республики до уровня "SD/SD" — "выборочный дефолт". Это произошло после того, как Владимир Зеленский подписал закон о реструктуризации госдолга страны, позволяющий приостанавливать выплаты по внешним займам до октября.
Согласно данным киевских властей, по итогам мая государственный долг Украины составил 151 миллиард долларов, увеличившись за год на 20 процентов. Так, население и местный бизнес прокредитовали свое правительство лишь на 42,1 миллиарда долларов, или четверть всей задолженности. Остальные три четверти приходятся на нерезидентов.
Еврооблигации, которые кредиторы согласились реструктуризировать, составляют около 13 процентов госдолга страны, что равняется 19,7 миллиарда долларов. При этом держателем облигаций еще на три миллиарда долларов является Россия.
Крупнейшими кредиторами киевского режима выступают международные объединения — на них приходится почти 44 процента всех обязательств, или 70,3 миллиарда долларов. Больше всего украинских долгов принадлежит ЕС — почти 38 миллиардов долларов. Далее идут Международный банк реконструкции и развития — около 15 миллиардов, МВФ — десять миллиардов.
Другие государства выделили бывшей советской республике финансирование на 7,5 миллиарда долларов, или пять процентов от всего долга. Основной суверенный кредитор — Канада, она выдала Украине пять миллиардов долларов.
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