"Больницы перегружены". Стало известно, что произошло с ВСУ на передовой
Макгрегор: ВСУ в ужасном состоянии из-за больших потерь и перегруженных больниц
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Украинские войска находятся в критическом состоянии из-за больших потерь и плохой работы систем эвакуации раненых, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Потери остаются такими же, какими они были в последний раз, когда мы говорили, примерно от 1500 до 2000 украинских солдат в день. Возможно, половина или больше из них убиты, помните, что украинские вооруженные силы не обладают на данный момент развитой системой эвакуации раненых, их больницы перегружены. Это ужасная ситуация", — отметил он.
По словам полковника, киевский режим находится на последнем издыхании, а украинская нация откровенно умирает. У них больше нет людей, чтобы бросать их на фронт, резюмировал Макгрегор.
Накануне в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России за прошедшую неделю нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. В результате удалось поразить украинские предприятия ВПК по производству и ремонту бронетехники, а также цеха сборки и места хранения ударных БПЛА. Потери украинских войск составили до 13 570 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился 14 танков, в том числе одного немецкого Leopard, 42 боевых бронированных машин, в том числе двух БМП Bradley, четырех бронетранспортеров М113, бронетранспортера MaxxPro и трех HMMWV производства США, Kirpi турецкого производства.