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"Больницы перегружены". Стало известно, что произошло с ВСУ на передовой - РИА Новости, 03.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:01 03.08.2024 (обновлено: 22:39 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/makgregor-1963911334.html
"Больницы перегружены". Стало известно, что произошло с ВСУ на передовой
"Больницы перегружены". Стало известно, что произошло с ВСУ на передовой - РИА Новости, 03.08.2024
"Больницы перегружены". Стало известно, что произошло с ВСУ на передовой
Украинские войска находятся в критическом состоянии из-за больших потерь и плохой работы систем эвакуации раненых, заявил бывший советник Пентагона полковник... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T22:01
2024-08-03T22:39
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Украинские войска находятся в критическом состоянии из-за больших потерь и плохой работы систем эвакуации раненых, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Потери остаются такими же, какими они были в последний раз, когда мы говорили, примерно от 1500 до 2000 украинских солдат в день. Возможно, половина или больше из них убиты, помните, что украинские вооруженные силы не обладают на данный момент развитой системой эвакуации раненых, их больницы перегружены. Это ужасная ситуация", — отметил он.По словам полковника, киевский режим находится на последнем издыхании, а украинская нация откровенно умирает. У них больше нет людей, чтобы бросать их на фронт, резюмировал Макгрегор.Накануне в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России за прошедшую неделю нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. В результате удалось поразить украинские предприятия ВПК по производству и ремонту бронетехники, а также цеха сборки и места хранения ударных БПЛА. Потери украинских войск составили до 13 570 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился 14 танков, в том числе одного немецкого Leopard, 42 боевых бронированных машин, в том числе двух БМП Bradley, четырех бронетранспортеров М113, бронетранспортера MaxxPro и трех HMMWV производства США, Kirpi турецкого производства.
https://ria.ru/20240803/spetsoperatsiya-1963862687.html
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в мире, россия, киев, сша, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, США, Министерство обороны США
"Больницы перегружены". Стало известно, что произошло с ВСУ на передовой

Макгрегор: ВСУ в ужасном состоянии из-за больших потерь и перегруженных больниц

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Украинские войска находятся в критическом состоянии из-за больших потерь и плохой работы систем эвакуации раненых, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Потери остаются такими же, какими они были в последний раз, когда мы говорили, примерно от 1500 до 2000 украинских солдат в день. Возможно, половина или больше из них убиты, помните, что украинские вооруженные силы не обладают на данный момент развитой системой эвакуации раненых, их больницы перегружены. Это ужасная ситуация", — отметил он.
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По словам полковника, киевский режим находится на последнем издыхании, а украинская нация откровенно умирает. У них больше нет людей, чтобы бросать их на фронт, резюмировал Макгрегор.
Накануне в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России за прошедшую неделю нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. В результате удалось поразить украинские предприятия ВПК по производству и ремонту бронетехники, а также цеха сборки и места хранения ударных БПЛА. Потери украинских войск составили до 13 570 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился 14 танков, в том числе одного немецкого Leopard, 42 боевых бронированных машин, в том числе двух БМП Bradley, четырех бронетранспортеров М113, бронетранспортера MaxxPro и трех HMMWV производства США, Kirpi турецкого производства.
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