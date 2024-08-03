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СМИ: 20 человек погибли при взрыве в Могадишо - РИА Новости, 03.08.2024
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00:21 03.08.2024 (обновлено: 10:15 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/ljudi-1963799314.html
СМИ: 20 человек погибли при взрыве в Могадишо
СМИ: 20 человек погибли при взрыве в Могадишо - РИА Новости, 03.08.2024
СМИ: 20 человек погибли при взрыве в Могадишо
По меньшей мере 20 человек погибли в результате подрыва террориста-смертника в Могадишо, ответственность за нападение взяла на себя радикальная исламистская... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T00:21
2024-08-03T10:15
в мире
могадишо
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. По меньшей мере 20 человек погибли в результате подрыва террориста-смертника в Могадишо, ответственность за нападение взяла на себя радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб"*, сообщает местное интернет-издание Garowe.&quot;По меньшей мере 20 погибших в результате мощного взрыва, потрясшего популярный отель Beach View на пляже Лидо в Могадишо в пятницу вечером... Ответственность за нападение взяла на себя группировка &quot;Аш-Шабаб&quot;*, — пишет издание.Сообщается, что полиция находится на месте, опасаясь роста числа жертв.* Запрещенные в России террористические организации
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РИА Новости
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96
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в мире, могадишо
В мире, Могадишо
СМИ: 20 человек погибли при взрыве в Могадишо

Garowe: 20 человек погибли при подрыве террориста-смертника в Могадишо

© AFP 2024 / HASSAN ALI ELMIРодственники несут тело женщины, убитой во время нападения в Могадишо. 3 августа 2024
Родственники несут тело женщины, убитой во время нападения в Могадишо. 3 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© AFP 2024 / HASSAN ALI ELMI
Родственники несут тело женщины, убитой во время нападения в Могадишо. 3 августа 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. По меньшей мере 20 человек погибли в результате подрыва террориста-смертника в Могадишо, ответственность за нападение взяла на себя радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб"*, сообщает местное интернет-издание Garowe.
«

"По меньшей мере 20 погибших в результате мощного взрыва, потрясшего популярный отель Beach View на пляже Лидо в Могадишо в пятницу вечером... Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Аш-Шабаб"*, — пишет издание.

Сообщается, что полиция находится на месте, опасаясь роста числа жертв.
* Запрещенные в России террористические организации
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15 июля, 01:26
 
В миреМогадишо
 
 
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