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СМИ: 20 человек погибли при взрыве в Могадишо
СМИ: 20 человек погибли при взрыве в Могадишо - РИА Новости, 03.08.2024
СМИ: 20 человек погибли при взрыве в Могадишо
По меньшей мере 20 человек погибли в результате подрыва террориста-смертника в Могадишо, ответственность за нападение взяла на себя радикальная исламистская... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T00:21
2024-08-03T00:21
2024-08-03T10:15
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. По меньшей мере 20 человек погибли в результате подрыва террориста-смертника в Могадишо, ответственность за нападение взяла на себя радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб"*, сообщает местное интернет-издание Garowe."По меньшей мере 20 погибших в результате мощного взрыва, потрясшего популярный отель Beach View на пляже Лидо в Могадишо в пятницу вечером... Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Аш-Шабаб"*, — пишет издание.Сообщается, что полиция находится на месте, опасаясь роста числа жертв.* Запрещенные в России террористические организации
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в мире, могадишо
СМИ: 20 человек погибли при взрыве в Могадишо
Garowe: 20 человек погибли при подрыве террориста-смертника в Могадишо