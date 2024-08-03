https://ria.ru/20240803/ljudi-1963799314.html

СМИ: 20 человек погибли при взрыве в Могадишо

СМИ: 20 человек погибли при взрыве в Могадишо - РИА Новости, 03.08.2024

СМИ: 20 человек погибли при взрыве в Могадишо

По меньшей мере 20 человек погибли в результате подрыва террориста-смертника в Могадишо, ответственность за нападение взяла на себя радикальная исламистская... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T00:21

2024-08-03T00:21

2024-08-03T10:15

в мире

могадишо

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. По меньшей мере 20 человек погибли в результате подрыва террориста-смертника в Могадишо, ответственность за нападение взяла на себя радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб"*, сообщает местное интернет-издание Garowe."По меньшей мере 20 погибших в результате мощного взрыва, потрясшего популярный отель Beach View на пляже Лидо в Могадишо в пятницу вечером... Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Аш-Шабаб"*, — пишет издание.Сообщается, что полиция находится на месте, опасаясь роста числа жертв.* Запрещенные в России террористические организации

https://ria.ru/20240715/somali-1959669157.html

могадишо

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в мире, могадишо