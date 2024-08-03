https://ria.ru/20240803/livan-1963921442.html

Армия Израиля заявила об ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане

Армия Израиля заявила об ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 03.08.2024

Армия Израиля заявила об ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударах по объектам ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана и ликвидации одного из его членов. РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T23:59

2024-08-03T23:59

2024-08-03T23:59

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хезболла

хамас

рафах (провинция)

израиль

в мире

ливан

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударах по объектам ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана и ликвидации одного из его членов. "ВВС Израиля нанесли удары по объектам террористической группировки "Хезболлах" в районе Кфаркела на юге Ливана, включая объекты инфраструктуры и военные сооружения террористов. Ранее сегодня самолет ВВС Израиля уничтожил террориста "Хезболлах" в районе Дересриан ", - говорится в заявлении армии в ее Telegram-канале. ЦАХАЛ также сообщила об ударах по объектам инфраструктуры движения в районе Одайсех. Ранее источник сообщил РИА Новости, что в результате удара израильского беспилотника по центру населенного пункта Дересриан на юге Ливана пострадали семь мирных жителей. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240803/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240803/khaniya-1963864911.html

https://ria.ru/20240803/khezbolla-1963867208.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла, хамас, рафах (провинция), израиль, в мире, ливан