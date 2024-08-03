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Армия Израиля заявила об ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 03.08.2024
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23:59 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/livan-1963921442.html
Армия Израиля заявила об ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане
Армия Израиля заявила об ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 03.08.2024
Армия Израиля заявила об ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударах по объектам ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана и ликвидации одного из его членов. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T23:59
2024-08-03T23:59
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хезболла
хамас
рафах (провинция)
израиль
в мире
ливан
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударах по объектам ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана и ликвидации одного из его членов. "ВВС Израиля нанесли удары по объектам террористической группировки "Хезболлах" в районе Кфаркела на юге Ливана, включая объекты инфраструктуры и военные сооружения террористов. Ранее сегодня самолет ВВС Израиля уничтожил террориста "Хезболлах" в районе Дересриан ", - говорится в заявлении армии в ее Telegram-канале. ЦАХАЛ также сообщила об ударах по объектам инфраструктуры движения в районе Одайсех. Ранее источник сообщил РИА Новости, что в результате удара израильского беспилотника по центру населенного пункта Дересриан на юге Ливана пострадали семь мирных жителей. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240803/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240803/khaniya-1963864911.html
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рафах (провинция)
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла, хамас, рафах (провинция), израиль, в мире, ливан
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хезболла, ХАМАС, Рафах (провинция), Израиль, В мире, Ливан
Армия Израиля заявила об ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане

Армия Израиля заявила об ударах по объектам "Хезболлы" на юге Ливана

© AP Photo / Hussein MallaПоследствия израильского авиаудара по южному Ливану
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударах по объектам ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана и ликвидации одного из его членов.
"ВВС Израиля нанесли удары по объектам террористической группировки "Хезболлах" в районе Кфаркела на юге Ливана, включая объекты инфраструктуры и военные сооружения террористов. Ранее сегодня самолет ВВС Израиля уничтожил террориста "Хезболлах" в районе Дересриан ", - говорится в заявлении армии в ее Telegram-канале.
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ЦАХАЛ также сообщила об ударах по объектам инфраструктуры движения в районе Одайсех.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что в результате удара израильского беспилотника по центру населенного пункта Дересриан на юге Ливана пострадали семь мирных жителей.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
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Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХезболлаХАМАСРафах (провинция)ИзраильВ миреЛиван
 
 
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