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"Уничтожение всей Азии". В Китае сделали зловещий прогноз - РИА Новости, 03.08.2024
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16:41 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/kitay-1963874203.html
"Уничтожение всей Азии". В Китае сделали зловещий прогноз
"Уничтожение всей Азии". В Китае сделали зловещий прогноз - РИА Новости, 03.08.2024
"Уничтожение всей Азии". В Китае сделали зловещий прогноз
США готовы развязать войну в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы подорвать влияние Китая и остаться гегемоном, пишет Global Times. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T16:41
2024-08-03T16:41
в мире
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ван и (политик)
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. США готовы развязать войну в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы подорвать влияние Китая и остаться гегемоном, пишет Global Times."Для США превращение Азиатско-Тихоокеанского региона в "пороховую бочку" — это абсолютный способ одержать победу. Штаты претендуют на роль хранителя мира в регионе, но на самом деле они разделяют АТР, доводя конфликты по всему региону до крайности", — говорится в публикации.Отмечается, что Вашингтон определяет КНР как страну, которая намеревается глобально конкурировать с ним. Поэтому Соединенные Штаты готовы рискнуть уничтожением всей Азии для того, чтобы победить Китай, заключает GT.Ранее министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что в китайско-американских отношениях продолжают накапливаться риски. Глава МИД КНР подчеркнул необходимость непрерывно корректировать направление развития отношений, управлять рисками, должным образом разрешать разногласия, устранять помехи и развивать сотрудничество. Дипломат отметил, что политика Пекина в отношении США является последовательной и основывается на взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве.
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в мире, китай, цены на нефть, атр, энтони блинкен, сша, ван и (политик)
В мире, Китай, Цены на нефть, АТР, Энтони Блинкен, США, Ван И (политик)
"Уничтожение всей Азии". В Китае сделали зловещий прогноз

GT: США готовы развязать войну в Азии ради победы над Китаем

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг КНР
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. США готовы развязать войну в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы подорвать влияние Китая и остаться гегемоном, пишет Global Times.
"Для США превращение Азиатско-Тихоокеанского региона в "пороховую бочку" — это абсолютный способ одержать победу. Штаты претендуют на роль хранителя мира в регионе, но на самом деле они разделяют АТР, доводя конфликты по всему региону до крайности", — говорится в публикации.
Отмечается, что Вашингтон определяет КНР как страну, которая намеревается глобально конкурировать с ним. Поэтому Соединенные Штаты готовы рискнуть уничтожением всей Азии для того, чтобы победить Китай, заключает GT.
Ранее министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что в китайско-американских отношениях продолжают накапливаться риски. Глава МИД КНР подчеркнул необходимость непрерывно корректировать направление развития отношений, управлять рисками, должным образом разрешать разногласия, устранять помехи и развивать сотрудничество. Дипломат отметил, что политика Пекина в отношении США является последовательной и основывается на взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
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В миреКитайЦены на нефтьАТРЭнтони БлинкенСШАВан И (политик)
 
 
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