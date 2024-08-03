https://ria.ru/20240803/kitay-1963874203.html

"Уничтожение всей Азии". В Китае сделали зловещий прогноз

"Уничтожение всей Азии". В Китае сделали зловещий прогноз - РИА Новости, 03.08.2024

"Уничтожение всей Азии". В Китае сделали зловещий прогноз

США готовы развязать войну в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы подорвать влияние Китая и остаться гегемоном, пишет Global Times. РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T16:41

2024-08-03T16:41

2024-08-03T16:41

в мире

китай

цены на нефть

атр

энтони блинкен

сша

ван и (политик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574766874_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f097b9dd623710f37721bcf4f81168fe.jpg

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. США готовы развязать войну в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы подорвать влияние Китая и остаться гегемоном, пишет Global Times."Для США превращение Азиатско-Тихоокеанского региона в "пороховую бочку" — это абсолютный способ одержать победу. Штаты претендуют на роль хранителя мира в регионе, но на самом деле они разделяют АТР, доводя конфликты по всему региону до крайности", — говорится в публикации.Отмечается, что Вашингтон определяет КНР как страну, которая намеревается глобально конкурировать с ним. Поэтому Соединенные Штаты готовы рискнуть уничтожением всей Азии для того, чтобы победить Китай, заключает GT.Ранее министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что в китайско-американских отношениях продолжают накапливаться риски. Глава МИД КНР подчеркнул необходимость непрерывно корректировать направление развития отношений, управлять рисками, должным образом разрешать разногласия, устранять помехи и развивать сотрудничество. Дипломат отметил, что политика Пекина в отношении США является последовательной и основывается на взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве.

https://ria.ru/20240715/kitay-1959592894.html

китай

атр

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, цены на нефть, атр, энтони блинкен, сша, ван и (политик)