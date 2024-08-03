https://ria.ru/20240803/khezbolla-1963867208.html

"Хезболла" заявила о гибели одного из своих членов от израильского удара

"Хезболла" заявила о гибели одного из своих членов от израильского удара - РИА Новости, 03.08.2024

"Хезболла" заявила о гибели одного из своих членов от израильского удара

Ливанское движение "Хезболлах" объявило в субботу, что его член был убит в результате обстрела израильтянами его автомобиля в городе Аль-Базурия на юге Ливана. РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T15:35

2024-08-03T15:35

2024-08-03T15:35

в мире

ливан

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ЮЖНЫЙ ЛИВАН, 3 авг - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" объявило в субботу, что его член был убит в результате обстрела израильтянами его автомобиля в городе Аль-Базурия на юге Ливана. "Военные сионистского образования (Израиля - ред.) убили одного из членов ливанского движения сопротивления по имени Али Назих Абдель Али по прозвищу "Джон", который родился в 1984 году в городе Айтит на юге Ливана", - говорится в полученном РИА Новости сообщении. Ранее в субботу военный источник сообщил РИА Новости, что израильские беспилотники нанесли удар управляемой ракетой по автомобилю на окраине населенного пункта Вади Джало недалеко от города Аль-Базурия в округе Тир на юге Ливана, в результате чего погиб человек и были ранены еще двое.

https://ria.ru/20240803/smi-1963810516.html

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в мире, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году