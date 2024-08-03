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"Хезболла" заявила о гибели одного из своих членов от израильского удара
"Хезболла" заявила о гибели одного из своих членов от израильского удара - РИА Новости, 03.08.2024
"Хезболла" заявила о гибели одного из своих членов от израильского удара
Ливанское движение "Хезболлах" объявило в субботу, что его член был убит в результате обстрела израильтянами его автомобиля в городе Аль-Базурия на юге Ливана. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T15:35
2024-08-03T15:35
2024-08-03T15:35
в мире
ливан
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ЮЖНЫЙ ЛИВАН, 3 авг - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" объявило в субботу, что его член был убит в результате обстрела израильтянами его автомобиля в городе Аль-Базурия на юге Ливана. "Военные сионистского образования (Израиля - ред.) убили одного из членов ливанского движения сопротивления по имени Али Назих Абдель Али по прозвищу "Джон", который родился в 1984 году в городе Айтит на юге Ливана", - говорится в полученном РИА Новости сообщении. Ранее в субботу военный источник сообщил РИА Новости, что израильские беспилотники нанесли удар управляемой ракетой по автомобилю на окраине населенного пункта Вади Джало недалеко от города Аль-Базурия в округе Тир на юге Ливана, в результате чего погиб человек и были ранены еще двое.
https://ria.ru/20240803/smi-1963810516.html
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в мире, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Хезболла" заявила о гибели одного из своих членов от израильского удара
"Хезболла" заявила о гибели одного из своих членов от удара Израиля по Ливану