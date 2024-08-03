https://ria.ru/20240803/kharkov-1963917354.html

Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Харькове

Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Харькове - РИА Новости, 03.08.2024

Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Харькове

Вторая серия взрывов прогремела в Харькове на фоне воздушной тревоги, передает агентство "Укринформ" в Telegram-канале. РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T23:14

2024-08-03T23:14

2024-08-03T23:32

специальная военная операция на украине

харьков

в мире

вооруженные силы рф

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_cda57b6a80cdfb7f997f5e4ee5f73066.jpg

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Вторая серия взрывов прогремела в Харькове на фоне воздушной тревоги, передает агентство "Укринформ" в Telegram-канале."Слышно еще одну серию взрывов в Харькове", — говорится в публикации.Приблизительно за десять минут до этого телеканал "Общественное" сообщало о таких же инцидентах в городе.Как утверждается в Telegram-канале издания "Страна", взрывы прогремели и в Миргороде Полтавской области.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины на 23.00, воздушная тревога в Харькове звучит уже более пяти часов.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения украинского личного состава, военной техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240731/zapad-1963028353.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьков

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьков, в мире, вооруженные силы рф, украина