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Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Харькове - РИА Новости, 03.08.2024
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Харькове
Вторая серия взрывов прогремела в Харькове на фоне воздушной тревоги, передает агентство "Укринформ" в Telegram-канале. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T23:14
2024-08-03T23:14
2024-08-03T23:32
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Вторая серия взрывов прогремела в Харькове на фоне воздушной тревоги, передает агентство "Укринформ" в Telegram-канале."Слышно еще одну серию взрывов в Харькове", — говорится в публикации.Приблизительно за десять минут до этого телеканал "Общественное" сообщало о таких же инцидентах в городе.Как утверждается в Telegram-канале издания "Страна", взрывы прогремели и в Миргороде Полтавской области.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины на 23.00, воздушная тревога в Харькове звучит уже более пяти часов.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения украинского личного состава, военной техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240731/zapad-1963028353.html
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харьков, в мире, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьков, В мире, Вооруженные силы РФ, Украина
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Харькове
Укринформ: вторая серия взрывов прозвучала в Харькове