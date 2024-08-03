Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Харькове - РИА Новости, 03.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:14 03.08.2024 (обновлено: 23:32 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/kharkov-1963917354.html
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Харькове - РИА Новости, 03.08.2024
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Харькове
Вторая серия взрывов прогремела в Харькове на фоне воздушной тревоги, передает агентство "Укринформ" в Telegram-канале. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T23:14
2024-08-03T23:32
специальная военная операция на украине
харьков
в мире
вооруженные силы рф
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_cda57b6a80cdfb7f997f5e4ee5f73066.jpg
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Вторая серия взрывов прогремела в Харькове на фоне воздушной тревоги, передает агентство "Укринформ" в Telegram-канале."Слышно еще одну серию взрывов в Харькове", — говорится в публикации.Приблизительно за десять минут до этого телеканал "Общественное" сообщало о таких же инцидентах в городе.Как утверждается в Telegram-канале издания "Страна", взрывы прогремели и в Миргороде Полтавской области.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины на 23.00, воздушная тревога в Харькове звучит уже более пяти часов.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения украинского личного состава, военной техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240731/zapad-1963028353.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьков
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de981466415938ed0837038f50fca02e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьков, в мире, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьков, В мире, Вооруженные силы РФ, Украина
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Харькове

Укринформ: вторая серия взрывов прозвучала в Харькове

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Вторая серия взрывов прогремела в Харькове на фоне воздушной тревоги, передает агентство "Укринформ" в Telegram-канале.
"Слышно еще одну серию взрывов в Харькове", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Запад раскрыл главную ложь о конфликте на Украине
31 июля, 08:00
Приблизительно за десять минут до этого телеканал "Общественное" сообщало о таких же инцидентах в городе.
Как утверждается в Telegram-канале издания "Страна", взрывы прогремели и в Миргороде Полтавской области.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины на 23.00, воздушная тревога в Харькове звучит уже более пяти часов.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения украинского личного состава, военной техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковВ миреВооруженные силы РФУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала