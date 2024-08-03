https://ria.ru/20240803/kharkov-1963916563.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 03.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Взрывы были слышны в субботу в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T23:06

2024-08-03T23:06

2024-08-03T23:06

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Взрывы были слышны в субботу в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Харькове была слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". По данным на 22.59 мск, воздушная тревога в Харькове звучит уже более пяти часов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240731/zapad-1963028353.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, харьков, вооруженные силы рф