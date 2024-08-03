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В Харькове демонтировали мемориальную доску в память борцов с фашизмом - РИА Новости, 03.08.2024
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19:44 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/kharkov-1963896143.html
В Харькове демонтировали мемориальную доску в память борцов с фашизмом
В Харькове демонтировали мемориальную доску в память борцов с фашизмом - РИА Новости, 03.08.2024
В Харькове демонтировали мемориальную доску в память борцов с фашизмом
Мемориальную доску в память борцов с фашизмом демонтировали в Харькове, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T19:44
2024-08-03T19:44
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Мемориальную доску в память борцов с фашизмом демонтировали в Харькове, сообщило украинское издание "Страна". "В Харькове демонтировали мемориальную доску в честь борцов с фашизмом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Как сообщили журналисты, доска была установлена в 2005 году, текст на ней был написан на украинском языке. По версии местных онлайн-сообществ, причиной демонтажа стали формулировки "Великая Отечественная война" с указанием 1941-го, как года ее начала, вместо 1939-го – года начала Второй мировой войны, на чем настаивают украинские власти. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
https://radiosputnik.ru/20240803/pamyatnik-1963861387.html
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в мире, харьков, украина, россия
В мире, Харьков, Украина, Россия
В Харькове демонтировали мемориальную доску в память борцов с фашизмом

"Страна": в Харькове демонтировали мемориальную доску в память борцов с фашизмом

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Мемориальную доску в память борцов с фашизмом демонтировали в Харькове, сообщило украинское издание "Страна".
"В Харькове демонтировали мемориальную доску в честь борцов с фашизмом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Снос памятника женщине-космонавту во Львове, Украина. Кадр трансляции - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
Во Львовской области демонтировали все советские памятники, заявили власти
Вчера, 14:40
Как сообщили журналисты, доска была установлена в 2005 году, текст на ней был написан на украинском языке.
По версии местных онлайн-сообществ, причиной демонтажа стали формулировки "Великая Отечественная война" с указанием 1941-го, как года ее начала, вместо 1939-го – года начала Второй мировой войны, на чем настаивают украинские власти.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Вандалы осквернили мемориал жертвам Холокоста на юге Литвы
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