https://ria.ru/20240803/kharkov-1963896143.html

В Харькове демонтировали мемориальную доску в память борцов с фашизмом

В Харькове демонтировали мемориальную доску в память борцов с фашизмом - РИА Новости, 03.08.2024

В Харькове демонтировали мемориальную доску в память борцов с фашизмом

Мемориальную доску в память борцов с фашизмом демонтировали в Харькове, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T19:44

2024-08-03T19:44

2024-08-03T19:44

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Мемориальную доску в память борцов с фашизмом демонтировали в Харькове, сообщило украинское издание "Страна". "В Харькове демонтировали мемориальную доску в честь борцов с фашизмом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Как сообщили журналисты, доска была установлена в 2005 году, текст на ней был написан на украинском языке. По версии местных онлайн-сообществ, причиной демонтажа стали формулировки "Великая Отечественная война" с указанием 1941-го, как года ее начала, вместо 1939-го – года начала Второй мировой войны, на чем настаивают украинские власти. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

https://radiosputnik.ru/20240803/pamyatnik-1963861387.html

https://ria.ru/20240617/memorial-1953501095.html

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