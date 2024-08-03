В КСИР рассказали об ответе на убийство главы политбюро ХАМАС
КСИР заявил, что ответом на убийство Исмаила Хании будет суровое наказание
© AP Photo / Vahid SalemiИсмаил Хания
© AP Photo / Vahid Salemi
Исмаил Хания. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 3 авг – РИА Новости. Ответом за кровь главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании будет "суровое наказание", которое будет осуществлено подходящим образом в подходящем месте и времени, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана).
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа.
"Месть за кровь мученика Исмаила Хании неизбежна, и рисковый террористический режим Израиля обязательно получит в ответ на это преступление суровое наказание, которое будет осуществлено подходящим образом в подходящем месте и времени", - приводит текст заявления КСИР агентство IRNA.
Вечером в среду New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
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2 августа, 17:12