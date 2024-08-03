Рейтинг@Mail.ru
КСИР обвинил Израиль и США в убийстве главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 03.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:13 03.08.2024 (обновлено: 15:14 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/khaniya-1963864383.html
КСИР обвинил Израиль и США в убийстве главы политбюро ХАМАС
КСИР обвинил Израиль и США в убийстве главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 03.08.2024
КСИР обвинил Израиль и США в убийстве главы политбюро ХАМАС
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) заявил, что убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании разработал и осуществил... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T15:13
2024-08-03T15:14
в мире
иран
израиль
сша
исмаил хания
али хаменеи
михаил богданов
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963094164_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_842330ad75898c614872828507fdc38d.jpg
ТЕГЕРАН, 3 авг - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) заявил, что убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании разработал и осуществил Израиль при поддержке США. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. "Этот акт (убийство Хании - ред.) был спланирован и реализован ​​израильским режимом при поддержке преступного правительства США", - приводит текст заявления КСИР агентство IRNA. Вечером в среду New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
https://ria.ru/20240803/khaniya-1963861105.html
https://ria.ru/20240802/mid-1963734652.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963094164_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_823ce839b45b2e332b6999a1fd744a4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, сша, исмаил хания, али хаменеи, михаил богданов, хамас, оон, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Иран, Израиль, США, Исмаил Хания, Али Хаменеи, Михаил Богданов, ХАМАС, ООН, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
КСИР обвинил Израиль и США в убийстве главы политбюро ХАМАС

КСИР: убийство Хании разработал и осуществил Израиль при поддержке США

© AP Photo / Dalati NohraИсмаил Хания
Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© AP Photo / Dalati Nohra
Исмаил Хания. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 3 авг - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) заявил, что убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании разработал и осуществил Израиль при поддержке США.
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа.
Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
В КСИР раскрыли подробности убийства главы политбюро ХАМАС
Вчера, 14:41
"Этот акт (убийство Хании - ред.) был спланирован и реализован ​​израильским режимом при поддержке преступного правительства США", - приводит текст заявления КСИР агентство IRNA.
Вечером в среду New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
Сторонники ХАМАС - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
В МИД Турции рассказали, кто стал и.о. главы политбюро ХАМАС
2 августа, 17:12
 
В миреИранИзраильСШАИсмаил ХанияАли ХаменеиМихаил БогдановХАМАСООНУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала