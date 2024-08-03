https://ria.ru/20240803/khaniya-1963864383.html

КСИР обвинил Израиль и США в убийстве главы политбюро ХАМАС

КСИР обвинил Израиль и США в убийстве главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 03.08.2024

КСИР обвинил Израиль и США в убийстве главы политбюро ХАМАС

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) заявил, что убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании разработал и осуществил... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T15:13

2024-08-03T15:13

2024-08-03T15:14

в мире

иран

израиль

сша

исмаил хания

али хаменеи

михаил богданов

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963094164_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_842330ad75898c614872828507fdc38d.jpg

ТЕГЕРАН, 3 авг - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) заявил, что убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании разработал и осуществил Израиль при поддержке США. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. "Этот акт (убийство Хании - ред.) был спланирован и реализован ​​израильским режимом при поддержке преступного правительства США", - приводит текст заявления КСИР агентство IRNA. Вечером в среду New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.

https://ria.ru/20240803/khaniya-1963861105.html

https://ria.ru/20240802/mid-1963734652.html

иран

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, сша, исмаил хания, али хаменеи, михаил богданов, хамас, оон, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране