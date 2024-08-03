https://ria.ru/20240803/khamas-1963912521.html

Источник: обсуждение кандидатуры главы политбюро ХАМАС продлится долго

Источник: обсуждение кандидатуры главы политбюро ХАМАС продлится долго - РИА Новости, 03.08.2024

Источник: обсуждение кандидатуры главы политбюро ХАМАС продлится долго

Обсуждение кандидатуры нового главы политбюро палестинского движения ХАМАС вместо убитого в Иране Исмаила Хании займет много времени, этот вопрос будет... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T22:13

2024-08-03T22:13

2024-08-03T22:23

хамас

в мире

тегеран (город)

иран

израиль

исмаил хания

халед машааль

убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране

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ДОХА, 3 авг - РИА Новости. Обсуждение кандидатуры нового главы политбюро палестинского движения ХАМАС вместо убитого в Иране Исмаила Хании займет много времени, этот вопрос будет рассматриваться после завершения трехдневного траура, сообщил РИА Новости источник в этом движении."Вопрос будет обсуждаться после окончания трехдневного траура, который завершится в воскресенье, и дискуссии по этому поводу займут много дней", - сказал он.В минувшую среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа.Арабские СМИ и аналитики называют имена нескольких видных руководителей ХАМАС, которые, по их предположению, могут занять место Хании. Эксперты, в частности, упоминают заместителя лидера ХАМАС Халиля аль-Хайю, который возглавил в минувшую пятницу поминальную службу по Хании в одной из катарских мечетей, а также главу зарубежного крыла ХАМАС и бывшего лидера политбюро Халеда Машааля.

https://ria.ru/20240803/khaniya-1963864911.html

https://ria.ru/20240803/khaniya-1963861105.html

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