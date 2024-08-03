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Источник: обсуждение кандидатуры главы политбюро ХАМАС продлится долго - РИА Новости, 03.08.2024
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22:13 03.08.2024 (обновлено: 22:23 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/khamas-1963912521.html
Источник: обсуждение кандидатуры главы политбюро ХАМАС продлится долго
Источник: обсуждение кандидатуры главы политбюро ХАМАС продлится долго - РИА Новости, 03.08.2024
Источник: обсуждение кандидатуры главы политбюро ХАМАС продлится долго
Обсуждение кандидатуры нового главы политбюро палестинского движения ХАМАС вместо убитого в Иране Исмаила Хании займет много времени, этот вопрос будет... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T22:13
2024-08-03T22:23
хамас
в мире
тегеран (город)
иран
израиль
исмаил хания
халед машааль
убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
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ДОХА, 3 авг - РИА Новости. Обсуждение кандидатуры нового главы политбюро палестинского движения ХАМАС вместо убитого в Иране Исмаила Хании займет много времени, этот вопрос будет рассматриваться после завершения трехдневного траура, сообщил РИА Новости источник в этом движении."Вопрос будет обсуждаться после окончания трехдневного траура, который завершится в воскресенье, и дискуссии по этому поводу займут много дней", - сказал он.В минувшую среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа.Арабские СМИ и аналитики называют имена нескольких видных руководителей ХАМАС, которые, по их предположению, могут занять место Хании. Эксперты, в частности, упоминают заместителя лидера ХАМАС Халиля аль-Хайю, который возглавил в минувшую пятницу поминальную службу по Хании в одной из катарских мечетей, а также главу зарубежного крыла ХАМАС и бывшего лидера политбюро Халеда Машааля.
https://ria.ru/20240803/khaniya-1963864911.html
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хамас, в мире, тегеран (город), иран, израиль, исмаил хания, халед машааль, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
ХАМАС, В мире, Тегеран (город), Иран, Израиль, Исмаил Хания, Халед Машааль, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
Источник: обсуждение кандидатуры главы политбюро ХАМАС продлится долго

Обсуждение кандидатуры главы политбюро ХАМАС начнется после трехдневного траура

© AP Photo / Hatem MoussaСторонники ХАМАС
Сторонники ХАМАС - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Сторонники ХАМАС. Архивное фото
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ДОХА, 3 авг - РИА Новости. Обсуждение кандидатуры нового главы политбюро палестинского движения ХАМАС вместо убитого в Иране Исмаила Хании займет много времени, этот вопрос будет рассматриваться после завершения трехдневного траура, сообщил РИА Новости источник в этом движении.
"Вопрос будет обсуждаться после окончания трехдневного траура, который завершится в воскресенье, и дискуссии по этому поводу займут много дней", - сказал он.
Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
В КСИР рассказали об ответе на убийство главы политбюро ХАМАС
Вчера, 15:18
В минувшую среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа.
Арабские СМИ и аналитики называют имена нескольких видных руководителей ХАМАС, которые, по их предположению, могут занять место Хании. Эксперты, в частности, упоминают заместителя лидера ХАМАС Халиля аль-Хайю, который возглавил в минувшую пятницу поминальную службу по Хании в одной из катарских мечетей, а также главу зарубежного крыла ХАМАС и бывшего лидера политбюро Халеда Машааля.
Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
В КСИР раскрыли подробности убийства главы политбюро ХАМАС
Вчера, 14:41
 
ХАМАСВ миреТегеран (город)ИранИзраильИсмаил ХанияХалед МашаальУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
 
 
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