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Wizz Air приостановила полеты в Израиль и Иорданию
Wizz Air приостановила полеты в Израиль и Иорданию - РИА Новости, 03.08.2024
Wizz Air приостановила полеты в Израиль и Иорданию
Венгерский лоукостер Wizz Air сообщил, что до 4 августа приостанавливает полеты в Израиль и Иорданию в связи с обострением ситуации в регионе. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T05:18
2024-08-03T05:18
2024-08-03T05:18
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Венгерский лоукостер Wizz Air сообщил, что до 4 августа приостанавливает полеты в Израиль и Иорданию в связи с обострением ситуации в регионе. "В связи с обострением ситуации в регионе Wizz Air временно приостанавливает полеты в/из Израиля и Иордании до 4 августа включительно", - говорится в сообщении авиакомпании в соцсети Х. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Вечером в среду New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
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В мире, Израиль, Иран, Тегеран (город), Исмаил Хания, Али Хаменеи, Михаил Богданов, Wizz Air, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Wizz Air приостановила полеты в Израиль и Иорданию
Лоукостер Wizz Air приостановил полеты в Израиль и Иорданию до 4 августа
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Венгерский лоукостер Wizz Air сообщил, что до 4 августа приостанавливает полеты в Израиль и Иорданию в связи с обострением ситуации в регионе.
«
"В связи с обострением ситуации в регионе Wizz Air временно приостанавливает полеты в/из Израиля и Иордании до 4 августа включительно", - говорится в сообщении авиакомпании в соцсети Х.
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа.
Вечером в среду New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.