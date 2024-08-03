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СМИ: Израиль нанес удары по колонне автоцистерн на границе Сирии и Ливана
СМИ: Израиль нанес удары по колонне автоцистерн на границе Сирии и Ливана - РИА Новости, 03.08.2024
СМИ: Израиль нанес удары по колонне автоцистерн на границе Сирии и Ливана
Израиль нанес удары по колонне автоцистерн на границе Сирии и Ливана, в результате пострадал один сирийский водитель, передает агентство Франс Пресс со ссылкой... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T03:23
2024-08-03T03:23
2024-08-03T03:23
в мире
израиль
сирия
ливан
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Израиль нанес удары по колонне автоцистерн на границе Сирии и Ливана, в результате пострадал один сирийский водитель, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, близкий к ливанскому движению "Хезболлах" "Три израильских удара были направлены на колонну автоцистерн на сирийско-ливанской границе в районе Хауш-эль-Сайед Али, в результате чего один сирийский водитель пострадал", - сообщил источник агентства.
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в мире, израиль, сирия, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Сирия, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: Израиль нанес удары по колонне автоцистерн на границе Сирии и Ливана
AFP: Израиль нанес удары по колонне автоцистерн на границе Сирии и Ливана