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СМИ: Израиль нанес удары по колонне автоцистерн на границе Сирии и Ливана - РИА Новости, 03.08.2024
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03:23 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/izrail-1963808519.html
СМИ: Израиль нанес удары по колонне автоцистерн на границе Сирии и Ливана
СМИ: Израиль нанес удары по колонне автоцистерн на границе Сирии и Ливана - РИА Новости, 03.08.2024
СМИ: Израиль нанес удары по колонне автоцистерн на границе Сирии и Ливана
Израиль нанес удары по колонне автоцистерн на границе Сирии и Ливана, в результате пострадал один сирийский водитель, передает агентство Франс Пресс со ссылкой... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T03:23
2024-08-03T03:23
в мире
израиль
сирия
ливан
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Израиль нанес удары по колонне автоцистерн на границе Сирии и Ливана, в результате пострадал один сирийский водитель, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, близкий к ливанскому движению "Хезболлах" "Три израильских удара были направлены на колонну автоцистерн на сирийско-ливанской границе в районе Хауш-эль-Сайед Али, в результате чего один сирийский водитель пострадал", - сообщил источник агентства.
https://ria.ru/20240803/ssha-1963801901.html
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в мире, израиль, сирия, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Сирия, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: Израиль нанес удары по колонне автоцистерн на границе Сирии и Ливана

AFP: Израиль нанес удары по колонне автоцистерн на границе Сирии и Ливана

© AP Photo / Tsafrir AbayovИстребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Израиль нанес удары по колонне автоцистерн на границе Сирии и Ливана, в результате пострадал один сирийский водитель, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, близкий к ливанскому движению "Хезболлах"
«
"Три израильских удара были направлены на колонну автоцистерн на сирийско-ливанской границе в районе Хауш-эль-Сайед Али, в результате чего один сирийский водитель пострадал", - сообщил источник агентства.
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В миреИзраильСирияЛиванХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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