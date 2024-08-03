https://ria.ru/20240803/izrail-1963808519.html

СМИ: Израиль нанес удары по колонне автоцистерн на границе Сирии и Ливана

СМИ: Израиль нанес удары по колонне автоцистерн на границе Сирии и Ливана - РИА Новости, 03.08.2024

СМИ: Израиль нанес удары по колонне автоцистерн на границе Сирии и Ливана

Израиль нанес удары по колонне автоцистерн на границе Сирии и Ливана, в результате пострадал один сирийский водитель, передает агентство Франс Пресс со ссылкой... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T03:23

2024-08-03T03:23

2024-08-03T03:23

в мире

израиль

сирия

ливан

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Израиль нанес удары по колонне автоцистерн на границе Сирии и Ливана, в результате пострадал один сирийский водитель, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, близкий к ливанскому движению "Хезболлах" "Три израильских удара были направлены на колонну автоцистерн на сирийско-ливанской границе в районе Хауш-эль-Сайед Али, в результате чего один сирийский водитель пострадал", - сообщил источник агентства.

https://ria.ru/20240803/ssha-1963801901.html

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в мире, израиль, сирия, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году