СМИ: иранский дипломат пообещал жесткий удар по Израилю
WSJ: иранский дипломат пообещал быстрый и жесткий удар по Израилю
© AP Photo / Hasan Sarbakhshian,fileСолдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР)
© AP Photo / Hasan Sarbakhshian,file
Солдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР). Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Попытки различных стран остановить Тегеран от ответного удара по Израилю после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании бессмысленны, а сама атака будет молниеносной и жесткой, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на неназванного иранского дипломата.
Как заявил собеседник издания, знакомый с внутренними обсуждениями, попытки различных стран убедить Тегеран не обострять ситуацию "были и будут бесплодными", учитывая недавние атаки Израиля.
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"Нет смысла. Израиль перешел все красные линии... Наш ответ будет быстрым и жестким", — сказал дипломат.
Неназванные арабские чиновники заявили изданию Wall Street Journal, что они передали предупреждения Ирану от имени Израиля и США о том, что еврейское государство готов начать войну, если "Хезболла" и Иран ответят слишком агрессивно, например, атаковав Тель-Авив или центр Израиля. Иранские чиновники ответили, что понимают риск эскалации, но власти страны находятся под внутренним давлением со стороны сторонников жесткой линии, требующих ответа.
Иран и "Хезболла", как пишет издание, считают, что ответ на последние израильские удары, какой бы он ни был, "должен быть сильнее, чем обстрел в апреле". В "Хезболле" также дали понять, что их ответ может быть не единичной атакой, а серией действий.
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана.
Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и предупредило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин отказался комментировать гибель Хании и причастность к этому Израиля. Представители ЦАХАЛ в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве главы политбюро ХАМАС.
Замглавы МИД России Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.