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СМИ: иранский дипломат пообещал жесткий удар по Израилю - РИА Новости, 03.08.2024
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02:28 03.08.2024 (обновлено: 07:51 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/iran-1963805638.html
СМИ: иранский дипломат пообещал жесткий удар по Израилю
СМИ: иранский дипломат пообещал жесткий удар по Израилю - РИА Новости, 03.08.2024
СМИ: иранский дипломат пообещал жесткий удар по Израилю
Попытки различных стран остановить Тегеран от ответного удара по Израилю после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании бессмысленны, а сама атака будет... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T02:28
2024-08-03T07:51
в мире
израиль
иран
тегеран (город)
исмаил хания
хасан насрулла
ллойд остин
хезболла
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Попытки различных стран остановить Тегеран от ответного удара по Израилю после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании бессмысленны, а сама атака будет молниеносной и жесткой, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на неназванного иранского дипломата.Как заявил собеседник издания, знакомый с внутренними обсуждениями, попытки различных стран убедить Тегеран не обострять ситуацию "были и будут бесплодными", учитывая недавние атаки Израиля."Нет смысла. Израиль перешел все красные линии... Наш ответ будет быстрым и жестким", — сказал дипломат.Неназванные арабские чиновники заявили изданию Wall Street Journal, что они передали предупреждения Ирану от имени Израиля и США о том, что еврейское государство готов начать войну, если "Хезболла" и Иран ответят слишком агрессивно, например, атаковав Тель-Авив или центр Израиля. Иранские чиновники ответили, что понимают риск эскалации, но власти страны находятся под внутренним давлением со стороны сторонников жесткой линии, требующих ответа.Иран и "Хезболла", как пишет издание, считают, что ответ на последние израильские удары, какой бы он ни был, "должен быть сильнее, чем обстрел в апреле". В "Хезболле" также дали понять, что их ответ может быть не единичной атакой, а серией действий. Во вторник Армия обороны Израиля атаковала южный пригород Бейрута с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлы", который, по данным ЦАХАЛ, ответственен за обстрел, приведший к гибели 12 детей. Российский МИД назвал удары Израиля по Ливану нарушением международного права. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана.Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и предупредило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин отказался комментировать гибель Хании и причастность к этому Израиля. Представители ЦАХАЛ в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве главы политбюро ХАМАС.Замглавы МИД России Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
https://ria.ru/20240803/ssha-1963801901.html
https://ria.ru/20240802/khaniya-1963696894.html
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израиль
иран
тегеран (город)
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в мире, израиль, иран, тегеран (город), исмаил хания, хасан насрулла, ллойд остин, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Иран, Тегеран (город), Исмаил Хания, Хасан Насрулла, Ллойд Остин, Хезболла, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: иранский дипломат пообещал жесткий удар по Израилю

WSJ: иранский дипломат пообещал быстрый и жесткий удар по Израилю

© AP Photo / Hasan Sarbakhshian,fileСолдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР)
Солдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР) - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© AP Photo / Hasan Sarbakhshian,file
Солдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР). Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Попытки различных стран остановить Тегеран от ответного удара по Израилю после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании бессмысленны, а сама атака будет молниеносной и жесткой, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на неназванного иранского дипломата.
Как заявил собеседник издания, знакомый с внутренними обсуждениями, попытки различных стран убедить Тегеран не обострять ситуацию "были и будут бесплодными", учитывая недавние атаки Израиля.
Авианосец ВМС США - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
США направят авианосную ударную группу для поддержки Израиля
01:04
«
"Нет смысла. Израиль перешел все красные линии... Наш ответ будет быстрым и жестким", — сказал дипломат.
Неназванные арабские чиновники заявили изданию Wall Street Journal, что они передали предупреждения Ирану от имени Израиля и США о том, что еврейское государство готов начать войну, если "Хезболла" и Иран ответят слишком агрессивно, например, атаковав Тель-Авив или центр Израиля. Иранские чиновники ответили, что понимают риск эскалации, но власти страны находятся под внутренним давлением со стороны сторонников жесткой линии, требующих ответа.
Иран и "Хезболла", как пишет издание, считают, что ответ на последние израильские удары, какой бы он ни был, "должен быть сильнее, чем обстрел в апреле". В "Хезболле" также дали понять, что их ответ может быть не единичной атакой, а серией действий.
Портрет главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании во время митинга в лагере палестинских беженцев Аль-Басс в городе Тир, Ливан - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Ханию убил Израиль, получив "зеленый свет" от США, заявила разведка Ирана
Вчера, 14:43
Во вторник Армия обороны Израиля атаковала южный пригород Бейрута с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлы", который, по данным ЦАХАЛ, ответственен за обстрел, приведший к гибели 12 детей. Российский МИД назвал удары Израиля по Ливану нарушением международного права.
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана.
Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и предупредило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин отказался комментировать гибель Хании и причастность к этому Израиля. Представители ЦАХАЛ в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве главы политбюро ХАМАС.
Замглавы МИД России Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
Посольство США предупредило американцев о рисках пребывания в Израиле
01:24
 
В миреИзраильИранТегеран (город)Исмаил ХанияХасан НасруллаЛлойд ОстинХезболлаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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