https://ria.ru/20240803/gorlovka-1963857497.html

При обстреле Горловки пострадал мирный житель

При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 03.08.2024

При обстреле Горловки пострадал мирный житель

Мирный житель был ранен в результате обстрела Горловки украинскими войсками в субботу, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T14:01

2024-08-03T14:01

2024-08-03T14:01

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Мирный житель был ранен в результате обстрела Горловки украинскими войсками в субботу, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало о серии обстрелов Горловки со стороны украинских войск. "В результате украинской вооруженной агрессии ранен мирный горловчанин", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240325/gorlovka-1935007076.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, происшествия