https://ria.ru/20240803/gorlovka-1963857497.html
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 03.08.2024
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мирный житель был ранен в результате обстрела Горловки украинскими войсками в субботу, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T14:01
2024-08-03T14:01
2024-08-03T14:01
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871212836_0:502:2730:2038_1920x0_80_0_0_1d5bef2d0c92c1baa80d0a5c090b4d9b.jpg
ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Мирный житель был ранен в результате обстрела Горловки украинскими войсками в субботу, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало о серии обстрелов Горловки со стороны украинских войск. "В результате украинской вооруженной агрессии ранен мирный горловчанин", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240325/gorlovka-1935007076.html
горловка
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871212836_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_bf3a3c9db66a76a51cbdc698dc1f295c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Происшествия
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мэр Приходько: при обстреле Горловки пострадал мирный житель