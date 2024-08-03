https://ria.ru/20240803/golubev-1963811883.html

Ростовскую область ночью атаковали 55 украинских БПЛА, жертв нет

Ростовскую область ночью атаковали 55 украинских БПЛА, жертв нет - РИА Новости, 03.08.2024

Ростовскую область ночью атаковали 55 украинских БПЛА, жертв нет

Минувшей ночью территорию Ростовской области атаковали 55 украинских БПЛА, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T05:13

2024-08-03T05:13

2024-08-03T09:50

специальная военная операция на украине

ростовская область

происшествия

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Минувшей ночью территорию Ростовской области атаковали 55 украинских БПЛА, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале."Минувшей ночью территорию Ростовской области атаковали 55 украинских БПЛА. В результате атаки жертв и пострадавших нет. В местах падения беспилотников ликвидацией последствий занимаются службы экстренного реагирования", — написал он.Ранее Голубев сообщил, что ряд складских объектов в Каменском и Морозовском районах Ростовской области повреждены из-за массированной атаки БПЛА. ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. В ряде регионов, включая Ростовскую область, действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240803/orel-1963805866.html

ростовская область

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ростовская область, происшествия