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Ростовскую область ночью атаковали 55 украинских БПЛА, жертв нет - РИА Новости, 03.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:13 03.08.2024 (обновлено: 09:50 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/golubev-1963811883.html
Ростовскую область ночью атаковали 55 украинских БПЛА, жертв нет
Ростовскую область ночью атаковали 55 украинских БПЛА, жертв нет - РИА Новости, 03.08.2024
Ростовскую область ночью атаковали 55 украинских БПЛА, жертв нет
Минувшей ночью территорию Ростовской области атаковали 55 украинских БПЛА, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T05:13
2024-08-03T09:50
специальная военная операция на украине
ростовская область
происшествия
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Минувшей ночью территорию Ростовской области атаковали 55 украинских БПЛА, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.&quot;Минувшей ночью территорию Ростовской области атаковали 55 украинских БПЛА. В результате атаки жертв и пострадавших нет. В местах падения беспилотников ликвидацией последствий занимаются службы экстренного реагирования&quot;, — написал он.Ранее Голубев сообщил, что ряд складских объектов в Каменском и Морозовском районах Ростовской области повреждены из-за массированной атаки БПЛА. ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. В ряде регионов, включая Ростовскую область, действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
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ростовская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Происшествия
Ростовскую область ночью атаковали 55 украинских БПЛА, жертв нет

Ростовскую область ночью атаковали 55 украинских БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов ЗРК
Боевая работа расчетов ЗРК - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Минувшей ночью территорию Ростовской области атаковали 55 украинских БПЛА, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.
«

"Минувшей ночью территорию Ростовской области атаковали 55 украинских БПЛА. В результате атаки жертв и пострадавших нет. В местах падения беспилотников ликвидацией последствий занимаются службы экстренного реагирования", — написал он.

Ранее Голубев сообщил, что ряд складских объектов в Каменском и Морозовском районах Ростовской области повреждены из-за массированной атаки БПЛА.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. В ряде регионов, включая Ростовскую область, действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
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