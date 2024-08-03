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Громкие звуки в Белгороде раздаются из-за работы ПВО, заявил Гладков
Громкие звуки в Белгороде раздаются из-за работы ПВО, заявил Гладков - РИА Новости, 03.08.2024
Громкие звуки в Белгороде раздаются из-за работы ПВО, заявил Гладков
Громкие звуки над Белгородом и Белгородским районом, которые можно было услышать до ракетной опасности, связаны с работой ПВО и авиации Воздушно-космических сил РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T21:30
2024-08-03T21:30
2024-08-03T21:31
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воздушно-космические силы россии
безопасность
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Громкие звуки над Белгородом и Белгородским районом, которые можно было услышать до ракетной опасности, связаны с работой ПВО и авиации Воздушно-космических сил России, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Громкие звуки, которые слышали жители города Белгорода и Белгородского района до ракетной опасности, связаны со сбитием нашей системой ПВО нескольких беспилотников над Белгородским районом. Кроме того, последний громкий звук связан с работой авиации ВКС Вооруженных сил РФ", - написал он в Telegram-канале. Отмечается, что в настоящее время информации о последствиях нет.
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Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Россия, Вячеслав Гладков, Воздушно-космические силы России, Безопасность
Громкие звуки в Белгороде раздаются из-за работы ПВО, заявил Гладков
Гладков: громкие звуки в Белгороде связаны с работой ПВО и авиации ВС РФ