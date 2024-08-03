https://ria.ru/20240803/gladkov-1963909120.html

Громкие звуки в Белгороде раздаются из-за работы ПВО, заявил Гладков

Громкие звуки в Белгороде раздаются из-за работы ПВО, заявил Гладков - РИА Новости, 03.08.2024

Громкие звуки в Белгороде раздаются из-за работы ПВО, заявил Гладков

Громкие звуки над Белгородом и Белгородским районом, которые можно было услышать до ракетной опасности, связаны с работой ПВО и авиации Воздушно-космических сил РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T21:30

2024-08-03T21:30

2024-08-03T21:31

специальная военная операция на украине

белгород

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воздушно-космические силы россии

безопасность

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Громкие звуки над Белгородом и Белгородским районом, которые можно было услышать до ракетной опасности, связаны с работой ПВО и авиации Воздушно-космических сил России, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Громкие звуки, которые слышали жители города Белгорода и Белгородского района до ракетной опасности, связаны со сбитием нашей системой ПВО нескольких беспилотников над Белгородским районом. Кроме того, последний громкий звук связан с работой авиации ВКС Вооруженных сил РФ", - написал он в Telegram-канале. Отмечается, что в настоящее время информации о последствиях нет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгород, белгородский район, россия, вячеслав гладков, воздушно-космические силы россии, безопасность