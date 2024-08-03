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Умер актер из сериалов "Моя прекрасная няня" и "Кухня" Гилинов

Умер актер из сериалов "Моя прекрасная няня" и "Кухня" Гилинов - РИА Новости, 03.08.2024

Умер актер из сериалов "Моя прекрасная няня" и "Кухня" Гилинов

Актер Вячеслав Гилинов умер на 92-м году жизни, информацию об этом разместил официальный Telegram-канал Театра Гоголя. РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T16:17

2024-08-03T16:17

2024-08-03T21:42

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Актер Вячеслав Гилинов умер на 92-м году жизни, информацию об этом разместил официальный Telegram-канал Театра Гоголя."Сегодня, 2 августа, на 92-м году жизни ушел из жизни заслуженный артист России, актер Театра Гоголя Вячеслав Львович Гилинов", — говорится в заявлении.Гилинов играл в театре с 1961 года. Он стал известен благодаря ролям в фильмах и сериалах, в том числе он сыграл в сериалах "Кухня", "Моя прекрасная няня" и "Детективы".

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