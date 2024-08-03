Рейтинг@Mail.ru
Умер актер из сериалов "Моя прекрасная няня" и "Кухня" Гилинов - РИА Новости, 03.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:17 03.08.2024 (обновлено: 21:42 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/gilinov-1963871730.html
Умер актер из сериалов "Моя прекрасная няня" и "Кухня" Гилинов
Умер актер из сериалов "Моя прекрасная няня" и "Кухня" Гилинов - РИА Новости, 03.08.2024
Умер актер из сериалов "Моя прекрасная няня" и "Кухня" Гилинов
Актер Вячеслав Гилинов умер на 92-м году жизни, информацию об этом разместил официальный Telegram-канал Театра Гоголя. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T16:17
2024-08-03T21:42
культура
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/03/1963871864_0:0:844:475_1920x0_80_0_0_864792cea1afd796d6a81e5e713b77f6.jpg
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Актер Вячеслав Гилинов умер на 92-м году жизни, информацию об этом разместил официальный Telegram-канал Театра Гоголя."Сегодня, 2 августа, на 92-м году жизни ушел из жизни заслуженный артист России, актер Театра Гоголя Вячеслав Львович Гилинов", — говорится в заявлении.Гилинов играл в театре с 1961 года. Он стал известен благодаря ролям в фильмах и сериалах, в том числе он сыграл в сериалах "Кухня", "Моя прекрасная няня" и "Детективы".
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/03/1963871543_0:12:753:576_1920x0_80_0_0_6571c4971af1b195979c068164385cb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Культура, Общество, Россия
Умер актер из сериалов "Моя прекрасная няня" и "Кухня" Гилинов

Актер из сериала "Моя прекрасная няня" Гилинов умер на 92-м году жизни

© Фото : Московский драматический театр имени Н.В. ГоголяЗаслуженный артист РСФСР Вячеслав Гилинов
Заслуженный артист РСФСР Вячеслав Гилинов - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© Фото : Московский драматический театр имени Н.В. Гоголя
Заслуженный артист РСФСР Вячеслав Гилинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Актер Вячеслав Гилинов умер на 92-м году жизни, информацию об этом разместил официальный Telegram-канал Театра Гоголя.
"Сегодня, 2 августа, на 92-м году жизни ушел из жизни заслуженный артист России, актер Театра Гоголя Вячеслав Львович Гилинов", — говорится в заявлении.
Гилинов играл в театре с 1961 года. Он стал известен благодаря ролям в фильмах и сериалах, в том числе он сыграл в сериалах "Кухня", "Моя прекрасная няня" и "Детективы".
 
КультураОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала