https://ria.ru/20240803/germaniya-1963771530.html

Америка сделает с Германией то, что не захотела Россия

Америка сделает с Германией то, что не захотела Россия - РИА Новости, 03.08.2024

Америка сделает с Германией то, что не захотела Россия

Произошедший обмен заключенными между Россией и Западом внезапно напомнил о существовании такой страны, как Германия. Еще не так давно — несколько считаных лет... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T08:00

2024-08-03T08:00

2024-08-03T08:01

аналитика

германия

россия

сша

олаф шольц

зелимхан хангошвили

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963761072_0:17:3568:2024_1920x0_80_0_0_dadf42ca2c6e955ec107f332f5ef64fc.jpg

Произошедший обмен заключенными между Россией и Западом внезапно напомнил о существовании такой страны, как Германия. Еще не так давно — несколько считаных лет назад — была такая великая держава, активно и успешно участвовавшая в самых важных мировых процессах, экономический локомотив и политический лидер единой Европы. На ее месте теперь барахтающаяся в водовороте проблем страна, которая если и появляется в мировых новостях, то на третьестепенных ролях, как какая-нибудь Прибалтика.Так, кстати, случилось и на этот раз. Главным камнем преткновения при организации обмена был Вадим Красиков, осужденный Германией на пожизненное заключение за убийство бандита, террориста и садиста Зелимхана Хангошвили, зверски убивавшего российских военнослужащих во время войны в Чечне. Берлин занял бескомпромиссную позицию, отказываясь от любых межгосударственных сделок с участием Красикова. Непродуктивный подход, конечно, но в определенном смысле даже заслуживающий уважения своей принципиальностью.Вот только принципиальности этой хватило ненадолго — Красиков был освобожден.Немецкие официальные лица не скрывают своего недовольства. Генпрокуратура ФРГ "разочарована" произошедшим, а министр юстиции Бушманн назвал это "самой горькой уступкой Путину". Олаф Шольц признал, что данное решение далось нелегко, а работа над ним шла несколько недель с американскими и европейскими партнерами.СМИ делятся более конкретными деталями. Bloomberg сообщил, что Шольц согласился освободить Красикова после просьбы Джо Байдена, причем агентство отметило, что изначально негативно настроенный канцлер пошел навстречу из-за "теплых отношений" с президентом США. Данное замечание является прозрачным намеком на то, какую выгоду Берлин получил за изменение своей позиции. Никакой. Немцы поступились своей позицией в крайне важном для них вопросе просто так — потому что поступило распоряжение из Вашингтона.Кто-то предположит, что, возможно, имеют место какие-то закулисные неразглашаемые договоренности. Двадцать и даже десять лет назад такое предположение выглядело бы обоснованным: Германия тогда была примером страны, которая даже в условиях ограниченного суверенитета умудрялась успешно выторговывать у заокеанского сюзерена крайне выгодные условия для себя.Но той Германии больше нет. Какую компенсацию Германия, которой сломали хребет, получила от Штатов от потери "Северных потоков"? От отказа от российского газа? От быстрой деградации своей промышленности? От утраты статуса одной из важнейших экономик планеты? А теперь и от того, что подставляет себя под русские ракеты, размещая у себя американские?И ровно то же самое она получила за то, что отпустила Вадима Красикова. Это было нужно хозяину: тот приказал — раб выполнил.Конечно, возникает вопрос: как и почему у американцев это получилось? Каким образом Германия и ее элиты молниеносно превратились в безвольную, утратившую всякое чувство самосохранения и собственного достоинства субстанцию? Ведь там же были очень влиятельные и ориентированные на национальные интересы силы, которые, собственно, и добились превращения ФРГ в мощную мировую державу. И вдруг такое стремительное вырождение. Как такое вообще оказалось возможным?Безусловно, у произошедшего есть, так сказать, политтехнологические причины. В частности, американцы очень грамотно работали с германским высшим классом, не целиком взяв под контроль, а взрастив и подчинив своей воле несколько ключевых его сил, которые ныне правят страной, безропотно ведя ее прямо в бездну.Но это только часть объяснения. Видится, что главная причина куда глубже и имеет чисто немецкую природу. Германия — ее истеблишмент и, очевидно, немалая часть общества — не смогла ни смириться с поражением во Второй мировой от Советского Союза, ни принять равноправное сотрудничество с Москвой, несмотря ни на какие грандиозные перспективы, которые оно сулило. Германия подспудно жила потребностью реванша, которая особенно усилилась с 2014 года. Начало СВО стало для Берлина сигналом, что настал момент для решительного смертельного удара, вот только он вернулся к нему бумерангом: Россия выстояла, а Германия превратилась в обреченную марионетку.Восемьдесят лет назад наши предки проявили высочайший гуманизм и милосердие к немцам — после всего, что Третий рейх творил на оккупированных территориях и с советскими гражданами. Германия оказалась неблагодарной и полученного урока не усвоила — и теперь ей предстоит заплатить за это. Иронично: то, на что имели право, но не захотели сделать с немцами русские, сотворят американцы. У истории своеобразное чувство юмора.

https://ria.ru/20240802/krasikov-1963693730.html

https://ria.ru/20240802/kreml-1963666759.html

https://ria.ru/20240802/obmen-1963612154.html

https://ria.ru/20240802/peskov-1963656452.html

https://ria.ru/20240802/evrosojuz-1963573412.html

германия

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ирина Алкснис https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg

Ирина Алкснис https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Алкснис https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg

аналитика, германия, россия, сша, олаф шольц, зелимхан хангошвили, джо байден