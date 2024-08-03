https://ria.ru/20240803/gaza-1963882667.html

При обстреле школы в Газе погибли десять человек, заявили в Палестине

При обстреле школы в Газе погибли десять человек, заявили в Палестине - РИА Новости, 03.08.2024

При обстреле школы в Газе погибли десять человек, заявили в Палестине

Десять палестинцев погибли на северо-западе города Газы в результате израильского обстрела школы, где укрывались бежавшие от бомбежек мирные жители, сообщил... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T18:08

2024-08-03T18:08

2024-08-03T18:08

палестина

в мире

аль-маядин

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 3 авг - РИА Новости. Десять палестинцев погибли на северо-западе города Газы в результате израильского обстрела школы, где укрывались бежавшие от бомбежек мирные жители, сообщил арабский телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на спасателей гражданской обороны сектора. "Десять человек погибли и несколько ранены в результате израильской бомбардировки школы Хамама в окрестностях спортивного клуба Аль-Ахли на северо-западе города Газа", - отметили спасатели. Ранее в субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала об ударе по зданию школы Хамама, где, по утверждению израильских военных, находился центр управления и производства вооружений палестинского движения ХАМАС. В ЦАХАЛ также заявляют, что провели разведку перед ударом "для снижения риска причинения вреда гражданским лицам".

https://ria.ru/20240803/konflikt-1915630213.html

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палестина, в мире, аль-маядин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году