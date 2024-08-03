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При обстреле школы в Газе погибли десять человек, заявили в Палестине - РИА Новости, 03.08.2024
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18:08 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/gaza-1963882667.html
При обстреле школы в Газе погибли десять человек, заявили в Палестине
При обстреле школы в Газе погибли десять человек, заявили в Палестине - РИА Новости, 03.08.2024
При обстреле школы в Газе погибли десять человек, заявили в Палестине
Десять палестинцев погибли на северо-западе города Газы в результате израильского обстрела школы, где укрывались бежавшие от бомбежек мирные жители, сообщил... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T18:08
2024-08-03T18:08
палестина
в мире
аль-маядин
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 3 авг - РИА Новости. Десять палестинцев погибли на северо-западе города Газы в результате израильского обстрела школы, где укрывались бежавшие от бомбежек мирные жители, сообщил арабский телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на спасателей гражданской обороны сектора. "Десять человек погибли и несколько ранены в результате израильской бомбардировки школы Хамама в окрестностях спортивного клуба Аль-Ахли на северо-западе города Газа", - отметили спасатели. Ранее в субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала об ударе по зданию школы Хамама, где, по утверждению израильских военных, находился центр управления и производства вооружений палестинского движения ХАМАС. В ЦАХАЛ также заявляют, что провели разведку перед ударом "для снижения риска причинения вреда гражданским лицам".
https://ria.ru/20240803/konflikt-1915630213.html
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палестина, в мире, аль-маядин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Палестина, В мире, Аль-Маядин, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
При обстреле школы в Газе погибли десять человек, заявили в Палестине

Спасатели Палестины: при обстреле Израилем школы в Газе погибли 10 человек

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 3 авг - РИА Новости. Десять палестинцев погибли на северо-западе города Газы в результате израильского обстрела школы, где укрывались бежавшие от бомбежек мирные жители, сообщил арабский телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на спасателей гражданской обороны сектора.
"Десять человек погибли и несколько ранены в результате израильской бомбардировки школы Хамама в окрестностях спортивного клуба Аль-Ахли на северо-западе города Газа", - отметили спасатели.
Ранее в субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала об ударе по зданию школы Хамама, где, по утверждению израильских военных, находился центр управления и производства вооружений палестинского движения ХАМАС. В ЦАХАЛ также заявляют, что провели разведку перед ударом "для снижения риска причинения вреда гражданским лицам".
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