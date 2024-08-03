https://ria.ru/20240803/gaz-1963908686.html

Коалиция Австрии включит в стратегию безопасности отказ от российского газа

Коалиция Австрии включит в стратегию безопасности отказ от российского газа - РИА Новости, 03.08.2024

Коалиция Австрии включит в стратегию безопасности отказ от российского газа

Правящая коалиция Австрии пришла к соглашению включить в новую стратегию безопасности республики отказ от российского газа РФ к 2027 году, сообщила австрийская... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T21:23

2024-08-03T21:23

2024-08-03T21:24

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ВЕНА, 3 авг - РИА Новости. Правящая коалиция Австрии пришла к соглашению включить в новую стратегию безопасности республики отказ от российского газа РФ к 2027 году, сообщила австрийская газета Kurier. Уточняется, что новая стратегия безопасности Австрии сейчас находится на стадии завершения. "Австрия должна стать независимой от российского природного газа к 2027 году. По информации, бирюзово-зеленое (цвета двух правящих партий) правительство уже согласовало это", - сообщило издание. По данным газеты, готовая стратегия может быть представлена в ближайшие недели. Как ранее сообщала австрийская газета der Standard, Австрия по-прежнему импортирует наибольшую часть газа именно из России. В марте 2024 года доля газа из РФ в импорте составляла 93%, в апреле - 81%, а в мае, по последним данным, - 90%. По данным издания, в абсолютных цифрах Австрия с марта по май текущего года импортировала из России больше газа, чем когда-либо с июня 2022 года. Министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер в феврале заявила о планах изучить варианты выхода из долгосрочных контрактов между OMV и "Газпромом". Они действуют до 2040 года. Позже в OMV заявили, что для отказа от российского газа законодателям надо создать правовую основу, при необходимости компания сможет поставлять потребителям в Австрии на 100% нероссийский газ. Как отмечал в марте министр иностранных дел республики Александер Шалленберг, Австрия планирует к 2027 году полностью отказаться от российского газа.

https://ria.ru/20240803/siyyarto-1963904551.html

https://ria.ru/20240613/gaz-1952541476.html

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австрия, россия, александер шалленберг, газпром, в мире