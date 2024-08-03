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Фигурантом дела Савельева стал ветеран боевых действий, имеющий награды - РИА Новости, 03.08.2024
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23:18 03.08.2024 (обновлено: 23:30 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/figurant-1963917622.html
Фигурантом дела Савельева стал ветеран боевых действий, имеющий награды
Фигурантом дела Савельева стал ветеран боевых действий, имеющий награды - РИА Новости, 03.08.2024
Фигурантом дела Савельева стал ветеран боевых действий, имеющий награды
Юрий Нефедов, фигурант дела сенатора Дмитрия Савельева о подготовке убийства бизнесмена, оказался ветераном боевых действий с наградами, следует из материалов,... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T23:18
2024-08-03T23:30
общество
следственный комитет россии (ск рф)
дмитрий савельев
афганистан
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Юрий Нефедов, фигурант дела сенатора Дмитрия Савельева о подготовке убийства бизнесмена, оказался ветераном боевых действий с наградами, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.Ранее также стало известно, что Нефедов был арестован Замоскворецким судом Москвы 21 марта 2024 года - за 5 месяцев до заключения под стражу самого Савельева."Обвиняемый Нефедов Ю.Д. является ветераном боевых действий в Афганистане, имеет множественные государственные награды за службу", - говорится в материалах.Савельев также служил в Афганистане, в 345-м гвардейском парашютно-десантном полку, размещавшемся в Баграме, рассказали ранее РИА Новости в Российском союзе ветеранов Афганистана. Он имеет несколько госнаград, а также две медали "За отвагу" 1988 и 1989 годов.По данным СК, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно правоохранительным органам, ради изобличения преступников была организована инсценировка убийства. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве Савельев передал соучастнику вознаграждение.Дело возбуждено по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству), Савельеву грозит до десяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240803/savelev-1963878164.html
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общество, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий савельев, афганистан, москва, россия
Общество, Следственный комитет России (СК РФ), Дмитрий Савельев, Афганистан, Москва, Россия
Фигурантом дела Савельева стал ветеран боевых действий, имеющий награды

Фигурантом дела сенатора Савельева стал ветеран боевых действий, имеющий награды

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСенатор Совета Федерации Дмитрий Савельев в Басманном суде Москвы
Сенатор Совета Федерации Дмитрий Савельев в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Сенатор Совета Федерации Дмитрий Савельев в Басманном суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Юрий Нефедов, фигурант дела сенатора Дмитрия Савельева о подготовке убийства бизнесмена, оказался ветераном боевых действий с наградами, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Ранее также стало известно, что Нефедов был арестован Замоскворецким судом Москвы 21 марта 2024 года - за 5 месяцев до заключения под стражу самого Савельева.
Дмитрий Савельев - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
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Вчера, 17:17
"Обвиняемый Нефедов Ю.Д. является ветераном боевых действий в Афганистане, имеет множественные государственные награды за службу", - говорится в материалах.
Савельев также служил в Афганистане, в 345-м гвардейском парашютно-десантном полку, размещавшемся в Баграме, рассказали ранее РИА Новости в Российском союзе ветеранов Афганистана. Он имеет несколько госнаград, а также две медали "За отвагу" 1988 и 1989 годов.
По данным СК, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно правоохранительным органам, ради изобличения преступников была организована инсценировка убийства. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве Савельев передал соучастнику вознаграждение.
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству), Савельеву грозит до десяти лет лишения свободы.
Дмитрий Савельев - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
"Жил на две страны". Чем известен задержанный сенатор Савельев
2 августа, 17:57
 
ОбществоСледственный комитет России (СК РФ)Дмитрий СавельевАфганистанМоскваРоссия
 
 
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