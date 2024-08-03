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Фигурантом дела Савельева стал ветеран боевых действий, имеющий награды

Фигурантом дела Савельева стал ветеран боевых действий, имеющий награды - РИА Новости, 03.08.2024

Фигурантом дела Савельева стал ветеран боевых действий, имеющий награды

Юрий Нефедов, фигурант дела сенатора Дмитрия Савельева о подготовке убийства бизнесмена, оказался ветераном боевых действий с наградами, следует из материалов,... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T23:18

2024-08-03T23:18

2024-08-03T23:30

общество

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дмитрий савельев

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Юрий Нефедов, фигурант дела сенатора Дмитрия Савельева о подготовке убийства бизнесмена, оказался ветераном боевых действий с наградами, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.Ранее также стало известно, что Нефедов был арестован Замоскворецким судом Москвы 21 марта 2024 года - за 5 месяцев до заключения под стражу самого Савельева."Обвиняемый Нефедов Ю.Д. является ветераном боевых действий в Афганистане, имеет множественные государственные награды за службу", - говорится в материалах.Савельев также служил в Афганистане, в 345-м гвардейском парашютно-десантном полку, размещавшемся в Баграме, рассказали ранее РИА Новости в Российском союзе ветеранов Афганистана. Он имеет несколько госнаград, а также две медали "За отвагу" 1988 и 1989 годов.По данным СК, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно правоохранительным органам, ради изобличения преступников была организована инсценировка убийства. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве Савельев передал соучастнику вознаграждение.Дело возбуждено по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству), Савельеву грозит до десяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240803/savelev-1963878164.html

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общество, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий савельев, афганистан, москва, россия