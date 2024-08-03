Фигурантом дела Савельева стал ветеран боевых действий, имеющий награды
Фигурантом дела сенатора Савельева стал ветеран боевых действий, имеющий награды
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСенатор Совета Федерации Дмитрий Савельев в Басманном суде Москвы
Сенатор Совета Федерации Дмитрий Савельев в Басманном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Юрий Нефедов, фигурант дела сенатора Дмитрия Савельева о подготовке убийства бизнесмена, оказался ветераном боевых действий с наградами, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Ранее также стало известно, что Нефедов был арестован Замоскворецким судом Москвы 21 марта 2024 года - за 5 месяцев до заключения под стражу самого Савельева.
"Обвиняемый Нефедов Ю.Д. является ветераном боевых действий в Афганистане, имеет множественные государственные награды за службу", - говорится в материалах.
Савельев также служил в Афганистане, в 345-м гвардейском парашютно-десантном полку, размещавшемся в Баграме, рассказали ранее РИА Новости в Российском союзе ветеранов Афганистана. Он имеет несколько госнаград, а также две медали "За отвагу" 1988 и 1989 годов.
По данным СК, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно правоохранительным органам, ради изобличения преступников была организована инсценировка убийства. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве Савельев передал соучастнику вознаграждение.
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству), Савельеву грозит до десяти лет лишения свободы.
"Жил на две страны". Чем известен задержанный сенатор Савельев
2 августа, 17:57