https://ria.ru/20240803/festival-1963839776.html
Игорь Бутман планирует возродить джазовый фестиваль в Донецке
Игорь Бутман планирует возродить джазовый фестиваль в Донецке - РИА Новости, 03.08.2024
Игорь Бутман планирует возродить джазовый фестиваль в Донецке
Народный артист России, джазмен Игорь Бутман рассказал в интервью РИА Новости, что планирует возродить знаменитый джазовый фестиваль в Донецке, когда жизнь в... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T11:26
2024-08-03T11:26
2024-08-03T11:26
культура
донецк
донбасс
игорь бутман
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Народный артист России, джазмен Игорь Бутман рассказал в интервью РИА Новости, что планирует возродить знаменитый джазовый фестиваль в Донецке, когда жизнь в регионе придет в норму. "Я вспоминаю наши выступления с таким восхищением. Думаю, что там просто необходимо возродить этот фестиваль, который был самым знаменитым в СССР. Это обязательно произойдет, когда там жизнь придет в норму", - сказал музыкант. По словам Бутмана, он выступал на фестивале в Донецке в 2000 году, когда только собрал свой оркестр. Это событие в то время объединяло лучших отечественных джазовых исполнителей. "Он не был международным, но там выступали все звезды отечественного джаза, также приезжали из-за рубежа бывшие наши соотечественники, среди них Алексей Зубов", - уточнил артист. Музыкант также рассказал, что планировал поездку в Донбасс, но пока удалось приехать к российским военным в Крым, а также посетить их в госпиталях. "Мы выступали перед военными в Крыму. Там есть аэропорт, откуда вылетают наши летчики, также выступали в Доме офицеров. Вместо того, чтобы поехать в Донецк, мы поехали туда. Еще я выступал в реабилитационных центрах и госпиталях для солдат специальной военной операции", - добавил Бутман. Первый джазовый фестиваль "Донецк-100" прошел в Донецке в 1969 году. Название было приурочено к 100-летию со дня основания города. Фестиваль проходил ежегодно и имел огромное влияние на культурную жизнь Донецка.
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https://ria.ru/20240803/butman-1963837023.html
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донецк, донбасс, игорь бутман
Культура, Донецк, Донбасс, Игорь Бутман
Игорь Бутман планирует возродить джазовый фестиваль в Донецке
Игорь Бутман планирует возродить знаменитый джазовый фестиваль в Донецке