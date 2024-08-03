https://ria.ru/20240803/faktory-1963805475.html

Названы факторы риска развития болезни Альцгеймера

Названы факторы риска развития болезни Альцгеймера - РИА Новости, 03.08.2024

Названы факторы риска развития болезни Альцгеймера

Больные диабетом, дислипидемией, гипертонической болезнью, а также люди, злоупотребляющие курением и алкоголем, находятся в группе риска развития болезни... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T02:18

2024-08-03T02:18

2024-08-03T05:41

общество

владимир мартынов

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Больные диабетом, дислипидемией, гипертонической болезнью, а также люди, злоупотребляющие курением и алкоголем, находятся в группе риска развития болезни Альцгеймера, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов."Можно выделить основные факторы риска заболевания Альцгеймера: гипертоническая болезнь, диабет, дислипидемия (нарушение соотношения липидов крови – ред.). Поэтому для снижения риска необходимо проводить лечение основной патологии", — сказал Мартынов.Невролог отметил, что не стоит забывать и про злоупотребление алкоголем и курение, которые также повышают риски развития данного заболевания."Вместе с тем, от 5 до 15% случаев заболевания носит семейный, генетический характер", — добавил врач.

https://ria.ru/20240730/nevrolog-1962819705.html

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общество, владимир мартынов