https://ria.ru/20240803/es-1963833110.html

В Европе заявили о приближении "черной чумы"

В Европе заявили о приближении "черной чумы" - РИА Новости, 03.08.2024

В Европе заявили о приближении "черной чумы"

Рост популярности наркотика фентанила в Евросоюзе грозит стать новой "чумой" в Европе, написал в своем обращении к Еврокомиссии член Европарламента от Италии... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T10:12

2024-08-03T10:12

2024-08-03T10:26

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Рост популярности наркотика фентанила в Евросоюзе грозит стать новой "чумой" в Европе, написал в своем обращении к Еврокомиссии член Европарламента от Италии Паоло Инсельвини."Учитывая, что он продается по низкой цене и становится все более доступным на нашем континенте, фентанил, также известный как "наркотик-зомби", может стать новой "черной чумой" в Европе", — опасается политик.Сельвини добавил, что в странах ЕС наблюдается рост потребления наркотиков.Эта тревожная тенденция, которая уже стала неконтролируемой проблемой в США, рискует разрушить миллионы жизней и в Европе, заключил он.

https://ria.ru/20240309/zabolevaniya-1932006116.html

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в мире, европа, италия, сша, еврокомиссия, европарламент, евросоюз