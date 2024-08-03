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В Европе заявили о приближении "черной чумы" - РИА Новости, 03.08.2024
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10:12 03.08.2024 (обновлено: 10:26 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/es-1963833110.html
В Европе заявили о приближении "черной чумы"
В Европе заявили о приближении "черной чумы" - РИА Новости, 03.08.2024
В Европе заявили о приближении "черной чумы"
Рост популярности наркотика фентанила в Евросоюзе грозит стать новой "чумой" в Европе, написал в своем обращении к Еврокомиссии член Европарламента от Италии... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T10:12
2024-08-03T10:26
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Рост популярности наркотика фентанила в Евросоюзе грозит стать новой "чумой" в Европе, написал в своем обращении к Еврокомиссии член Европарламента от Италии Паоло Инсельвини."Учитывая, что он продается по низкой цене и становится все более доступным на нашем континенте, фентанил, также известный как "наркотик-зомби", может стать новой "черной чумой" в Европе", — опасается политик.Сельвини добавил, что в странах ЕС наблюдается рост потребления наркотиков.Эта тревожная тенденция, которая уже стала неконтролируемой проблемой в США, рискует разрушить миллионы жизней и в Европе, заключил он.
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в мире, европа, италия, сша, еврокомиссия, европарламент, евросоюз
В мире, Европа, Италия, США, Еврокомиссия, Европарламент, Евросоюз
В Европе заявили о приближении "черной чумы"

Инсельвини: фентанил может стать ново чумой в Европе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Рост популярности наркотика фентанила в Евросоюзе грозит стать новой "чумой" в Европе, написал в своем обращении к Еврокомиссии член Европарламента от Италии Паоло Инсельвини.
"Учитывая, что он продается по низкой цене и становится все более доступным на нашем континенте, фентанил, также известный как "наркотик-зомби", может стать новой "черной чумой" в Европе", — опасается политик.
Сельвини добавил, что в странах ЕС наблюдается рост потребления наркотиков.
Эта тревожная тенденция, которая уже стала неконтролируемой проблемой в США, рискует разрушить миллионы жизней и в Европе, заключил он.
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В миреЕвропаИталияСШАЕврокомиссияЕвропарламентЕвросоюз
 
 
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