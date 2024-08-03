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Эксперт рассказала, в каком случае может увеличиться размер единого пособия - РИА Новости, 03.08.2024
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04:09 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/ekspert-1963810064.html
Эксперт рассказала, в каком случае может увеличиться размер единого пособия
Эксперт рассказала, в каком случае может увеличиться размер единого пособия - РИА Новости, 03.08.2024
Эксперт рассказала, в каком случае может увеличиться размер единого пособия
Российские семьи, получающие единое пособие на ребенка, должны переоформить документы при переезде в другой регион - размер пособия вырастет, если прожиточный... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T04:09
2024-08-03T04:09
общество
россия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российские семьи, получающие единое пособие на ребенка, должны переоформить документы при переезде в другой регион - размер пособия вырастет, если прожиточный минимум в новом месте жительства выше, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Елена Цацура. "При переезде в другой регион и смене места регистрации единое пособие необходимо переоформить. По новым правилам, вступающим в силу после 5 августа 2024 года, если в новом регионе проживания величина прожиточного минимума выше, чем в регионе, где было назначено пособие, у заявителя могут запросить дополнительное подтверждение проживания по новому адресу", - сказала Цацура. Она объяснила, что единое детское пособие назначается как по месту постоянной или временной регистрации, так и по адресу фактического проживания. В случае, если прожиточный минимум в регионах совпадает, размер выплаты не изменится. "Подтверждающими документами могут стать: договор найма жилого помещения, справка о посещении ребенком дошкольного учреждения или образовательной организации", - уточнила эксперт.
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общество, россия
Общество, Россия
Эксперт рассказала, в каком случае может увеличиться размер единого пособия

Экономист Цацура: при переезде в другой регион единого пособие может быть выше

© iStock.com / Atstock ProductionsРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© iStock.com / Atstock Productions
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российские семьи, получающие единое пособие на ребенка, должны переоформить документы при переезде в другой регион - размер пособия вырастет, если прожиточный минимум в новом месте жительства выше, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Елена Цацура.
«
"При переезде в другой регион и смене места регистрации единое пособие необходимо переоформить. По новым правилам, вступающим в силу после 5 августа 2024 года, если в новом регионе проживания величина прожиточного минимума выше, чем в регионе, где было назначено пособие, у заявителя могут запросить дополнительное подтверждение проживания по новому адресу", - сказала Цацура.
Она объяснила, что единое детское пособие назначается как по месту постоянной или временной регистрации, так и по адресу фактического проживания. В случае, если прожиточный минимум в регионах совпадает, размер выплаты не изменится.
"Подтверждающими документами могут стать: договор найма жилого помещения, справка о посещении ребенком дошкольного учреждения или образовательной организации", - уточнила эксперт.
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