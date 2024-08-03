https://ria.ru/20240803/ekspert-1963810064.html
Эксперт рассказала, в каком случае может увеличиться размер единого пособия
Эксперт рассказала, в каком случае может увеличиться размер единого пособия - РИА Новости, 03.08.2024
Эксперт рассказала, в каком случае может увеличиться размер единого пособия
Российские семьи, получающие единое пособие на ребенка, должны переоформить документы при переезде в другой регион - размер пособия вырастет, если прожиточный... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T04:09
2024-08-03T04:09
2024-08-03T04:09
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934014987_0:124:3067:1849_1920x0_80_0_0_a1d49ca4f8db54902f187a8eb3e2a91a.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российские семьи, получающие единое пособие на ребенка, должны переоформить документы при переезде в другой регион - размер пособия вырастет, если прожиточный минимум в новом месте жительства выше, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Елена Цацура. "При переезде в другой регион и смене места регистрации единое пособие необходимо переоформить. По новым правилам, вступающим в силу после 5 августа 2024 года, если в новом регионе проживания величина прожиточного минимума выше, чем в регионе, где было назначено пособие, у заявителя могут запросить дополнительное подтверждение проживания по новому адресу", - сказала Цацура. Она объяснила, что единое детское пособие назначается как по месту постоянной или временной регистрации, так и по адресу фактического проживания. В случае, если прожиточный минимум в регионах совпадает, размер выплаты не изменится. "Подтверждающими документами могут стать: договор найма жилого помещения, справка о посещении ребенком дошкольного учреждения или образовательной организации", - уточнила эксперт.
https://ria.ru/20240710/ekspert-1958653265.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934014987_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_c6bfe78f63a923d27fb7cae5f35e8c6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Эксперт рассказала, в каком случае может увеличиться размер единого пособия
Экономист Цацура: при переезде в другой регион единого пособие может быть выше
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российские семьи, получающие единое пособие на ребенка, должны переоформить документы при переезде в другой регион - размер пособия вырастет, если прожиточный минимум в новом месте жительства выше, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Елена Цацура.
«
"При переезде в другой регион и смене места регистрации единое пособие необходимо переоформить. По новым правилам, вступающим в силу после 5 августа 2024 года, если в новом регионе проживания величина прожиточного минимума выше, чем в регионе, где было назначено пособие, у заявителя могут запросить дополнительное подтверждение проживания по новому адресу", - сказала Цацура.
Она объяснила, что единое детское пособие назначается как по месту постоянной или временной регистрации, так и по адресу фактического проживания. В случае, если прожиточный минимум в регионах совпадает, размер выплаты не изменится.
"Подтверждающими документами могут стать: договор найма жилого помещения, справка о посещении ребенком дошкольного учреждения или образовательной организации", - уточнила эксперт.