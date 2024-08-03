https://ria.ru/20240803/dtp-1963865071.html
В Красноярском крае автобус с туристами слетел в кювет
В Красноярском крае автобус с туристами слетел в кювет - РИА Новости, 03.08.2024
В Красноярском крае автобус с туристами слетел в кювет
Автобус с туристами съехал в кювет на трассе в Красноярском крае, пострадали десять человек, сообщило управление СК России по региону. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T15:20
2024-08-03T15:20
2024-08-03T16:18
происшествия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
томск
березовский район
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КРАСНОЯРСК, 3 авг — РИА Новости. Автобус с туристами съехал в кювет на трассе в Красноярском крае, пострадали десять человек, сообщило управление СК России по региону."Следственным отделом по Березовскому району ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия организована процессуальная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, в результате которого пострадали десять человек, в том числе два несовершеннолетних ребенка девяти и 14 лет", — говорится в заявлении.По предварительным данным, ДТП произошло в субботу, около 7:30 (03:30 мск). Водитель автобуса ехал со стороны поселка Маганск в поселок Береть, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В транспортном средстве находились 30 пассажиров, среди которых четверо детей. Всех пострадавших доставили в медучреждения.Как уточнили в пресс-службе Следственного комитета, за рулем был 47-летний уроженец Томска. Туристы ехали на сплав по реке, предварительно, двоих госпитализировали.
https://ria.ru/20240803/dtp-1963806590.html
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происшествия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), россия, томск, березовский район
Происшествия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Томск, Березовский район
В Красноярском крае автобус с туристами слетел в кювет
СК: в Красноярском крае автобус с туристами съехал в кювет и перевернулся