https://ria.ru/20240803/dtp-1963865071.html

В Красноярском крае автобус с туристами слетел в кювет

В Красноярском крае автобус с туристами слетел в кювет - РИА Новости, 03.08.2024

В Красноярском крае автобус с туристами слетел в кювет

Автобус с туристами съехал в кювет на трассе в Красноярском крае, пострадали десять человек, сообщило управление СК России по региону. РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T15:20

2024-08-03T15:20

2024-08-03T16:18

происшествия

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

россия

томск

березовский район

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КРАСНОЯРСК, 3 авг — РИА Новости. Автобус с туристами съехал в кювет на трассе в Красноярском крае, пострадали десять человек, сообщило управление СК России по региону."Следственным отделом по Березовскому району ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия организована процессуальная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, в результате которого пострадали десять человек, в том числе два несовершеннолетних ребенка девяти и 14 лет", — говорится в заявлении.По предварительным данным, ДТП произошло в субботу, около 7:30 (03:30 мск). Водитель автобуса ехал со стороны поселка Маганск в поселок Береть, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В транспортном средстве находились 30 пассажиров, среди которых четверо детей. Всех пострадавших доставили в медучреждения.Как уточнили в пресс-службе Следственного комитета, за рулем был 47-летний уроженец Томска. Туристы ехали на сплав по реке, предварительно, двоих госпитализировали.

https://ria.ru/20240803/dtp-1963806590.html

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

красноярский край

россия

томск

березовский район

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происшествия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), россия, томск, березовский район