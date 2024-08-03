https://ria.ru/20240803/dtp-1963806590.html

В Верхней Пышме произошло массовое ДТП, пострадали шесть человек

В Верхней Пышме произошло массовое ДТП, пострадали шесть человек - РИА Новости, 03.08.2024

В Верхней Пышме произошло массовое ДТП, пострадали шесть человек

Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в массовом ДТП в Верхней Пышме Свердловской области, сообщает областная Госавтоинспекция. РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T02:49

2024-08-03T02:49

2024-08-03T02:49

происшествия

авто

верхняя пышма

свердловская область

mercedes

toyota corolla

lada vesta

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в массовом ДТП в Верхней Пышме Свердловской области, сообщает областная Госавтоинспекция. Авария произошла накануне в 22.20 мск на 44-м километре ЕКАД Верхнепышминского района. По предварительным данным ведомства, 41-летний водитель грузового автомобиля Mercedes врезался в стоящие на запрещающий сигнал светофора Toyota, Mitsubishi, Lada и Faw. "В результате автоаварии травмы различной степени тяжести получили шесть человек, двое из которых дети: водитель и пассажиры Toyota и Mitsubishi. Медики оказывают им необходимую помощь", – говорится в сообщении. Как пояснил инспекторам водитель Mercedes, во время движения он "ненадолго увел взгляд от дороги и не заметил стоящие впереди автомобили". Процедура освидетельствования показала, что мужчина был трезв. По факту ДТП полиция начала проверку.

https://ria.ru/20240803/moskva-1963799035.html

верхняя пышма

свердловская область

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происшествия, авто, верхняя пышма, свердловская область, mercedes, toyota corolla, lada vesta