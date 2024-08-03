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В Верхней Пышме произошло массовое ДТП, пострадали шесть человек - РИА Новости, 03.08.2024
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02:49 03.08.2024
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В Верхней Пышме произошло массовое ДТП, пострадали шесть человек
В Верхней Пышме произошло массовое ДТП, пострадали шесть человек - РИА Новости, 03.08.2024
В Верхней Пышме произошло массовое ДТП, пострадали шесть человек
Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в массовом ДТП в Верхней Пышме Свердловской области, сообщает областная Госавтоинспекция. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T02:49
2024-08-03T02:49
происшествия
авто
верхняя пышма
свердловская область
mercedes
toyota corolla
lada vesta
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в массовом ДТП в Верхней Пышме Свердловской области, сообщает областная Госавтоинспекция. Авария произошла накануне в 22.20 мск на 44-м километре ЕКАД Верхнепышминского района. По предварительным данным ведомства, 41-летний водитель грузового автомобиля Mercedes врезался в стоящие на запрещающий сигнал светофора Toyota, Mitsubishi, Lada и Faw. "В результате автоаварии травмы различной степени тяжести получили шесть человек, двое из которых дети: водитель и пассажиры Toyota и Mitsubishi. Медики оказывают им необходимую помощь", – говорится в сообщении. Как пояснил инспекторам водитель Mercedes, во время движения он "ненадолго увел взгляд от дороги и не заметил стоящие впереди автомобили". Процедура освидетельствования показала, что мужчина был трезв. По факту ДТП полиция начала проверку.
https://ria.ru/20240803/moskva-1963799035.html
верхняя пышма
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происшествия, авто, верхняя пышма, свердловская область, mercedes, toyota corolla, lada vesta
Происшествия, Авто, Верхняя Пышма, Свердловская область, Mercedes, Toyota Corolla, Lada Vesta
В Верхней Пышме произошло массовое ДТП, пострадали шесть человек

В ДТП в Верхней Пышме пострадали шесть человек, в том числе двое детей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в массовом ДТП в Верхней Пышме Свердловской области, сообщает областная Госавтоинспекция.
Авария произошла накануне в 22.20 мск на 44-м километре ЕКАД Верхнепышминского района. По предварительным данным ведомства, 41-летний водитель грузового автомобиля Mercedes врезался в стоящие на запрещающий сигнал светофора Toyota, Mitsubishi, Lada и Faw.
«
"В результате автоаварии травмы различной степени тяжести получили шесть человек, двое из которых дети: водитель и пассажиры Toyota и Mitsubishi. Медики оказывают им необходимую помощь", – говорится в сообщении.
Как пояснил инспекторам водитель Mercedes, во время движения он "ненадолго увел взгляд от дороги и не заметил стоящие впереди автомобили". Процедура освидетельствования показала, что мужчина был трезв. По факту ДТП полиция начала проверку.
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ПроисшествияАвтоВерхняя ПышмаСвердловская областьMercedesToyota CorollaLada Vesta
 
 
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