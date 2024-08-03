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Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк - РИА Новости, 03.08.2024
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк
Украинские войска в субботу утром сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Петровский район Донецка, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T09:38
2024-08-03T09:38
2024-08-03T09:38
специальная военная операция на украине
петровский район
донецкая народная республика
донецк
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска в субботу утром сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Петровский район Донецка, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 0.00 зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 5.50 - г. Донецк (Петровский район): сброс ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил о пострадавшей. "По информации представительства ДНР в СЦКК, с 21.00 2 августа до 9.00 3 августа противник два раза открывал огонь из ствольной артиллерии больших калибров. По мирным жителям Петровского района неофашисты выпустили 6 снарядов калибром 155 мм и сбросили 2 ВОП с БПЛА. Во время сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в Петровском районе по ул. Проезжей пострадала женщина 1946 г. р.", - написал он в своем Telegram-канале. По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска обстреляли город снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров. Всего в 8.35 и 8.55 было выпущено шесть снарядов. Также сообщается об атаке на Горловку. Отмечается, что в общей сложности по городу выпустили пять снарядов в 7.15 и 7.50.
https://ria.ru/20240721/perekhvat-1960991761.html
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петровский район, донецкая народная республика, донецк, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Происшествия
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк
Представительство ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Донецк