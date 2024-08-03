https://ria.ru/20240803/donetsk-1963830247.html

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк - РИА Новости, 03.08.2024

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк

Украинские войска в субботу утром сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Петровский район Донецка, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T09:38

2024-08-03T09:38

2024-08-03T09:38

специальная военная операция на украине

петровский район

донецкая народная республика

донецк

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска в субботу утром сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Петровский район Донецка, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 0.00 зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 5.50 - г. Донецк (Петровский район): сброс ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил о пострадавшей. "По информации представительства ДНР в СЦКК, с 21.00 2 августа до 9.00 3 августа противник два раза открывал огонь из ствольной артиллерии больших калибров. По мирным жителям Петровского района неофашисты выпустили 6 снарядов калибром 155 мм и сбросили 2 ВОП с БПЛА. Во время сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в Петровском районе по ул. Проезжей пострадала женщина 1946 г. р.", - написал он в своем Telegram-канале. По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска обстреляли город снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров. Всего в 8.35 и 8.55 было выпущено шесть снарядов. Также сообщается об атаке на Горловку. Отмечается, что в общей сложности по городу выпустили пять снарядов в 7.15 и 7.50.

https://ria.ru/20240721/perekhvat-1960991761.html

https://ria.ru/20240605/doroga-1950545325.html

петровский район

донецкая народная республика

донецк

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петровский район, донецкая народная республика, донецк, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия