https://ria.ru/20240803/dokladchik-1963811382.html

Эксперт ООН: санкции против России сказались на поставках зерна в Африку

Эксперт ООН: санкции против России сказались на поставках зерна в Африку - РИА Новости, 03.08.2024

Эксперт ООН: санкции против России сказались на поставках зерна в Африку

Введение санкций против России имеет серьезные последствия для поставок зерна в беднейшие страны Африки, гуманитарная ситуация там ухудшилась, заявила в... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T05:07

2024-08-03T05:07

2024-08-03T05:07

россия

африка

турция

елена довгань

владимир путин

мария захарова

оон

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ЖЕНЕВА, 3 авг – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Введение санкций против России имеет серьезные последствия для поставок зерна в беднейшие страны Африки, гуманитарная ситуация там ухудшилась, заявила в интервью РИА Новости специальный докладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Елена Довгань. "Односторонние принудительные меры сильно фрагментируют мировой продовольственный рынок, а также оказывают влияние на развивающиеся государства. Введение односторонних санкций против России оказало серьезное воздействие на возможность поставок зерна в беднейшие страны Африки, что способствовало ухудшению и так непростой гуманитарной обстановки в таких государствах. Принятие односторонних принудительных мер оказывает сильное влияние на продовольственную безопасность в государствах, против которых такие меры принимаются", - сказала она. Довгань добавила, что в рамках деятельности ее мандата начат проект по мониторингу и оценке негативного воздействия односторонних принудительных мер и оверкомплайенса на реализацию прав человека. По ее словам, в свете односторонних принудительных мер затрудняется также доступ к удобрениям, вакцинам для скота, семенам, "что также серьезным образом подрывает продовольственную безопасность". "Предварительные итоги мониторинга показали, что введение односторонних санкций приводит к серьезному росту инфляции потребительских цен на продукты питания для подавляющего большинства попавших под санкции стран, для которых этот параметр был доступен. Другим гуманитарным показателем, на который значительно повлияло принятие односторонних принудительных мер, были показатели аномалий цен на продовольствие в Афганистане, Хорватии, Черногории, Зимбабве, Китай, Мали, Никарагуа, Боснии и Герцеговине, Белоруссии и Иране", - отметила эксперт ООН. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что именно Запад несет ответственность за разрушение мировой продовольственной безопасности, несмотря на обвинения со стороны Вашингтона о мнимой ответственности России в этом вопросе. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года, - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.

https://ria.ru/20240801/strana-1963340742.html

https://ria.ru/20230917/udobreniya-1896779339.html

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африка

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россия, африка, турция, елена довгань, владимир путин, мария захарова, оон, россельхозбанк, swift