https://ria.ru/20240803/debaty-1963882157.html
Штаб Харрис не согласился с решением Трампа провести дебаты 4 сентября
Штаб Харрис не согласился с решением Трампа провести дебаты 4 сентября - РИА Новости, 03.08.2024
Штаб Харрис не согласился с решением Трампа провести дебаты 4 сентября
Предвыборный штаб кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис в субботу заявил о своем несогласии с решением оппонента от республиканцев Дональда... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T18:02
2024-08-03T18:02
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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Предвыборный штаб кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис в субботу заявил о своем несогласии с решением оппонента от республиканцев Дональда Трампа провести дебаты 4 сентября на Fox News, и призвал его соблюсти договоренности, достигнутые ранее."Ему нужно перестать играть в игры и прийти, как он и обещал, на дебаты 10 сентября. Вице-президент будет там в любом случае, чтобы воспользоваться возможностью обратиться к нации в прайм-тайм", - штаб написал в соцсети X.Как отметила предвыборная команда, Трамп боится и именно поэтому ранее заявил, что дебаты должны состояться 4 сентября на Fox News – телеканале, близкому к республиканцам."Мы будем рады обсудить дальнейшие раунды дебатов после того, на которые уже согласились обе кампании", - добавил штаб в ответ на заявления Трампа, что дебатов должно пройти несколько, а не только те, что назначены на начало сентября.Трамп и Харрис уже которую неделю не могут договориться о дате проведения и канале-площадке дебатов. Изначально предполагалось, что второй раунд дебатов состоится 10 сентября на телеканале ABC, однако тогда в планах было участие действующего президента США Джо Байдена, который с тех пор решил выйти из гонки. В связи Трамп заявил, что предыдущие договоренности уже не актуальны, а телеканал ABC обвинил в симпатиях к демократам и распространении фейковых новостей.
https://ria.ru/20240802/opros-1963608667.html
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в мире, выборы президента сша — 2024, камала харрис, джо байден, дональд трамп, сша
В мире, Выборы президента США — 2024, Камала Харрис, Джо Байден, Дональд Трамп, США
Штаб Харрис не согласился с решением Трампа провести дебаты 4 сентября
Штаб Харрис не согласен с решением Трампа провести дебаты 4 сентября на Fox New
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Предвыборный штаб кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис в субботу заявил о своем несогласии с решением оппонента от республиканцев Дональда Трампа провести дебаты 4 сентября на Fox News, и призвал его соблюсти договоренности, достигнутые ранее.
"Ему нужно перестать играть в игры и прийти, как он и обещал, на дебаты 10 сентября. Вице-президент будет там в любом случае, чтобы воспользоваться возможностью обратиться к нации в прайм-тайм", - штаб написал в соцсети X.
Как отметила предвыборная команда, Трамп боится и именно поэтому ранее заявил, что дебаты должны состояться 4 сентября на Fox News – телеканале, близкому к республиканцам.
"Мы будем рады обсудить дальнейшие раунды дебатов после того, на которые уже согласились обе кампании", - добавил штаб в ответ на заявления Трампа, что дебатов должно пройти несколько, а не только те, что назначены на начало сентября.
Трамп и Харрис уже которую неделю не могут договориться о дате проведения и канале-площадке дебатов. Изначально предполагалось, что второй раунд дебатов состоится 10 сентября на телеканале ABC, однако тогда в планах было участие действующего президента США Джо Байдена
, который с тех пор решил выйти из гонки. В связи Трамп заявил, что предыдущие договоренности уже не актуальны, а телеканал ABC обвинил в симпатиях к демократам и распространении фейковых новостей.