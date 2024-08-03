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Трамп заявил, что договорился с Fox News о проведении дебатов с Харрис - РИА Новости, 03.08.2024
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06:47 03.08.2024 (обновлено: 06:53 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/debaty-1963814555.html
Трамп заявил, что договорился с Fox News о проведении дебатов с Харрис
Трамп заявил, что договорился с Fox News о проведении дебатов с Харрис - РИА Новости, 03.08.2024
Трамп заявил, что договорился с Fox News о проведении дебатов с Харрис
Кандидат в президенты США республиканец Дональд Трамп заявил, что договорился с телеканалом Fox News о проведении дебатов со своей оппоненткой от демократов... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T06:47
2024-08-03T06:53
в мире
сша
дональд трамп
камала харрис
президентские выборы в сша
пенсильвания
джо байден
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США республиканец Дональд Трамп заявил, что договорился с телеканалом Fox News о проведении дебатов со своей оппоненткой от демократов Камалой Харрис 4 сентября в Пенсильвании."Я договорился с Fox News о проведении дебатов с Камалой Харрис в среду, 4 сентября... Дебаты Fox News пройдут в Великом Содружестве Пенсильвании, на площадке в районе, который еще будет определен", - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.Трамп и Харрис уже которую неделю не могут договориться о дате проведения и канале-площадке дебатов. Изначально предполагалось, что второй раунд дебатов состоится 10 сентября на телеканале ABC, однако тогда в планах было участие действующего президента США Джо Байдена, который с тех пор решил выйти из гонки. В связи с этим команда Трампа заявила, что пока не может точно обещать участие в дебатах на ABC, так как у демократов сменился кандидат. Близкий к республиканцам телеканал Fox News предложили провести дебаты на их площадке 17 сентября, в то время как Трамп обвиняет телеканал ABC в симпатиях к демократам и распространении фейковых новостей.Выборы президента США состоятся 5 ноября.
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, президентские выборы в сша, пенсильвания, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Президентские выборы в США, Пенсильвания, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Трамп заявил, что договорился с Fox News о проведении дебатов с Харрис

Трамп заявил, что договорился с Fox о проведении дебатов с Харрис 4 сентября

© AP Photo / Nam Y. HuhДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© AP Photo / Nam Y. Huh
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США республиканец Дональд Трамп заявил, что договорился с телеканалом Fox News о проведении дебатов со своей оппоненткой от демократов Камалой Харрис 4 сентября в Пенсильвании.
«
"Я договорился с Fox News о проведении дебатов с Камалой Харрис в среду, 4 сентября... Дебаты Fox News пройдут в Великом Содружестве Пенсильвании, на площадке в районе, который еще будет определен", - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.
Трамп и Харрис уже которую неделю не могут договориться о дате проведения и канале-площадке дебатов. Изначально предполагалось, что второй раунд дебатов состоится 10 сентября на телеканале ABC, однако тогда в планах было участие действующего президента США Джо Байдена, который с тех пор решил выйти из гонки. В связи с этим команда Трампа заявила, что пока не может точно обещать участие в дебатах на ABC, так как у демократов сменился кандидат. Близкий к республиканцам телеканал Fox News предложили провести дебаты на их площадке 17 сентября, в то время как Трамп обвиняет телеканал ABC в симпатиях к демократам и распространении фейковых новостей.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Штаб Харрис заявил, что Трамп очень боится дебатов с ней
Вчера, 23:33
 
В миреСШАДональд ТрампКамала ХаррисПрезидентские выборы в СШАПенсильванияДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
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