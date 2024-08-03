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Московский джазовый оркестр отправится в Китай в конце года, заявил Бутман - РИА Новости, 03.08.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:49 03.08.2024 (обновлено: 13:51 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/butman-1963856464.html
Московский джазовый оркестр отправится в Китай в конце года, заявил Бутман
Московский джазовый оркестр отправится в Китай в конце года, заявил Бутман - РИА Новости, 03.08.2024
Московский джазовый оркестр отправится в Китай в конце года, заявил Бутман
Московский джазовый оркестр отправится в Китай в конце года, также у коллектива в планах создание совместных программ с китайскими исполнителями, рассказал в... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T13:49
2024-08-03T13:51
культура
китай
россия
игорь бутман
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Московский джазовый оркестр отправится в Китай в конце года, также у коллектива в планах создание совместных программ с китайскими исполнителями, рассказал в интервью РИА Новости руководитель оркестра, народный артист РФ Игорь Бутман. "У нас много планов и большое желание налаживать культурный обмен. В декабре вновь намечается поездка в Китай, в Гонконг. Хотя у нас декабрь, уже очень наполненный событиями, но мы поедем. Я был и выступал несколько раз в Шанхае, мы выступали в Пекине. Совсем недавно мы выступали там в джазовом клубе, играли с нашим оркестром. Так что мы собираемся туда, смотрим, с кем из китайских музыкантов джаза мы можем сделать какие-то совместные программы", - поделился он. По словам Бутмана, на сегодняшний день уже есть одна программа с музыкантом из Пекина, который выступает под псевдонимом Абу. Китайский исполнитель уже приезжал в Россию, выступал на Международных днях джаза. "Мы играли музыку очень популярного в Китае и Японии отечественного композитора Николая Капустина. Это советско-российский композитор, все его опусы представляют собой джаз в интонациях, джаз в импровизации… Несколько концертов с музыкой Капустина мы играли с этим замечательным пианистом Абу. Надеемся, что будем еще играть. У нас есть на это планы", - поделился джазмен. Среди других стран, перспективных для творческого сотрудничества, Бутман отметил Бразилию, Индонезию, Тунис, Таиланд и Турцию. С некоторыми представителями недружественных стран также удается поддерживать хорошие отношения. "К нам приезжают зарубежные музыканты. Они хоть и живут в Америке, но на фестивале в Москве выступали: например, Ришар Бона, он из Камеруна, живет в Майами. Авишай Коэн из Израиля, он тоже много гастролирует… Гонсало Рубалькаба между Кубой и Флоридой живет, часто выступает по всеми миру… Сейчас американский гитарист Марк Уитфилд сказал, что он не планирует считаться с мнением общественности и будет делать то, что хочет, и хочет приехать в Россию", - добавил джазмен. Читайте полный текст интервью Игоря Бутмана&gt;&gt;
https://ria.ru/20240528/kitay-1948862565.html
https://ria.ru/20240803/butman-1963841595.html
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китай, россия, игорь бутман
Культура, Китай, Россия, Игорь Бутман
Московский джазовый оркестр отправится в Китай в конце года, заявил Бутман

Игорь Бутман планирует совместные джазовые программы с китайскими исполнителями

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкИгорь Бутман
Игорь Бутман - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Игорь Бутман. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Московский джазовый оркестр отправится в Китай в конце года, также у коллектива в планах создание совместных программ с китайскими исполнителями, рассказал в интервью РИА Новости руководитель оркестра, народный артист РФ Игорь Бутман.
«
"У нас много планов и большое желание налаживать культурный обмен. В декабре вновь намечается поездка в Китай, в Гонконг. Хотя у нас декабрь, уже очень наполненный событиями, но мы поедем. Я был и выступал несколько раз в Шанхае, мы выступали в Пекине. Совсем недавно мы выступали там в джазовом клубе, играли с нашим оркестром. Так что мы собираемся туда, смотрим, с кем из китайских музыкантов джаза мы можем сделать какие-то совместные программы", - поделился он.
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По словам Бутмана, на сегодняшний день уже есть одна программа с музыкантом из Пекина, который выступает под псевдонимом Абу. Китайский исполнитель уже приезжал в Россию, выступал на Международных днях джаза.
«
"Мы играли музыку очень популярного в Китае и Японии отечественного композитора Николая Капустина. Это советско-российский композитор, все его опусы представляют собой джаз в интонациях, джаз в импровизации… Несколько концертов с музыкой Капустина мы играли с этим замечательным пианистом Абу. Надеемся, что будем еще играть. У нас есть на это планы", - поделился джазмен.
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«
"К нам приезжают зарубежные музыканты. Они хоть и живут в Америке, но на фестивале в Москве выступали: например, Ришар Бона, он из Камеруна, живет в Майами. Авишай Коэн из Израиля, он тоже много гастролирует… Гонсало Рубалькаба между Кубой и Флоридой живет, часто выступает по всеми миру… Сейчас американский гитарист Марк Уитфилд сказал, что он не планирует считаться с мнением общественности и будет делать то, что хочет, и хочет приехать в Россию", - добавил джазмен.
Читайте полный текст интервью Игоря Бутмана>>
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КультураКитайРоссияИгорь Бутман
 
 
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