Московский джазовый оркестр отправится в Китай в конце года, заявил Бутман
Игорь Бутман планирует совместные джазовые программы с китайскими исполнителями
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Игорь Бутман. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Московский джазовый оркестр отправится в Китай в конце года, также у коллектива в планах создание совместных программ с китайскими исполнителями, рассказал в интервью РИА Новости руководитель оркестра, народный артист РФ Игорь Бутман.
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"У нас много планов и большое желание налаживать культурный обмен. В декабре вновь намечается поездка в Китай, в Гонконг. Хотя у нас декабрь, уже очень наполненный событиями, но мы поедем. Я был и выступал несколько раз в Шанхае, мы выступали в Пекине. Совсем недавно мы выступали там в джазовом клубе, играли с нашим оркестром. Так что мы собираемся туда, смотрим, с кем из китайских музыкантов джаза мы можем сделать какие-то совместные программы", - поделился он.
По словам Бутмана, на сегодняшний день уже есть одна программа с музыкантом из Пекина, который выступает под псевдонимом Абу. Китайский исполнитель уже приезжал в Россию, выступал на Международных днях джаза.
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"Мы играли музыку очень популярного в Китае и Японии отечественного композитора Николая Капустина. Это советско-российский композитор, все его опусы представляют собой джаз в интонациях, джаз в импровизации… Несколько концертов с музыкой Капустина мы играли с этим замечательным пианистом Абу. Надеемся, что будем еще играть. У нас есть на это планы", - поделился джазмен.
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"К нам приезжают зарубежные музыканты. Они хоть и живут в Америке, но на фестивале в Москве выступали: например, Ришар Бона, он из Камеруна, живет в Майами. Авишай Коэн из Израиля, он тоже много гастролирует… Гонсало Рубалькаба между Кубой и Флоридой живет, часто выступает по всеми миру… Сейчас американский гитарист Марк Уитфилд сказал, что он не планирует считаться с мнением общественности и будет делать то, что хочет, и хочет приехать в Россию", - добавил джазмен.