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Бутман раскрыл, кто протестует на концертах российских музыкантов на Западе - РИА Новости, 03.08.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:52 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/butman-1963841595.html
Бутман раскрыл, кто протестует на концертах российских музыкантов на Западе
Бутман раскрыл, кто протестует на концертах российских музыкантов на Западе - РИА Новости, 03.08.2024
Бутман раскрыл, кто протестует на концертах российских музыкантов на Западе
Европейская и американская публика принимает российских артистов прекрасно, но есть те, кто выходит с протестами за деньги, разжигая ненависть к России и... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T11:52
2024-08-03T11:52
культура
россия
европа
сша
игорь бутман
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Европейская и американская публика принимает российских артистов прекрасно, но есть те, кто выходит с протестами за деньги, разжигая ненависть к России и русской культуре, рассказал в интервью РИА Новости народный артист РФ, джазмен Игорь Бутман. "Мы сейчас не выступаем в Европе. В США мы последний раз выступали в декабре. Принимают прекрасно. Но есть люди, которые выходят на протесты, стоят, кричат на гостей концертов. Но так было с 2014 года. Все концерты в Америке, в Германии проходили с участием некоторых неумных людей, которые стоят с плакатами и говорят, что мы "джазуем на войне", абсолютно не понимая, что они разжигают ненависть", - сказал он. По мнению Бутмана, "продажные протестанты" за счет таланта российских артистов нашли "сцену". "Но сейчас мы туда не ездим, потому что многие люди просто не хотят провокаций, особенно промоутеры, руководители концертных залов, потому что активисты пишут, угрожают иногда", - добавил он. Как подчеркнул джазмен, музыканты всегда, независимо от происходящего в мире, стараются нести любовь, красоту.
https://ria.ru/20240803/festival-1963839776.html
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россия, европа, сша, игорь бутман
Культура, Россия, Европа, США, Игорь Бутман
Бутман раскрыл, кто протестует на концертах российских музыкантов на Западе

Игорь Бутман: европейская публика принимает российских артистов прекрасно

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМузыкант Игорь Бутман
Музыкант Игорь Бутман - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Музыкант Игорь Бутман
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Европейская и американская публика принимает российских артистов прекрасно, но есть те, кто выходит с протестами за деньги, разжигая ненависть к России и русской культуре, рассказал в интервью РИА Новости народный артист РФ, джазмен Игорь Бутман.
«
"Мы сейчас не выступаем в Европе. В США мы последний раз выступали в декабре. Принимают прекрасно. Но есть люди, которые выходят на протесты, стоят, кричат на гостей концертов. Но так было с 2014 года. Все концерты в Америке, в Германии проходили с участием некоторых неумных людей, которые стоят с плакатами и говорят, что мы "джазуем на войне", абсолютно не понимая, что они разжигают ненависть", - сказал он.
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По мнению Бутмана, "продажные протестанты" за счет таланта российских артистов нашли "сцену". "Но сейчас мы туда не ездим, потому что многие люди просто не хотят провокаций, особенно промоутеры, руководители концертных залов, потому что активисты пишут, угрожают иногда", - добавил он.
Как подчеркнул джазмен, музыканты всегда, независимо от происходящего в мире, стараются нести любовь, красоту.
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