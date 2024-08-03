https://ria.ru/20240803/butman-1963841595.html

Бутман раскрыл, кто протестует на концертах российских музыкантов на Западе

Бутман раскрыл, кто протестует на концертах российских музыкантов на Западе - РИА Новости, 03.08.2024

Бутман раскрыл, кто протестует на концертах российских музыкантов на Западе

Европейская и американская публика принимает российских артистов прекрасно, но есть те, кто выходит с протестами за деньги, разжигая ненависть к России и... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T11:52

2024-08-03T11:52

2024-08-03T11:52

культура

россия

европа

сша

игорь бутман

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/03/1963834829_0:160:3237:1981_1920x0_80_0_0_0f2c375fe7b0f17d0ce7b9eb0c90ce1d.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Европейская и американская публика принимает российских артистов прекрасно, но есть те, кто выходит с протестами за деньги, разжигая ненависть к России и русской культуре, рассказал в интервью РИА Новости народный артист РФ, джазмен Игорь Бутман. "Мы сейчас не выступаем в Европе. В США мы последний раз выступали в декабре. Принимают прекрасно. Но есть люди, которые выходят на протесты, стоят, кричат на гостей концертов. Но так было с 2014 года. Все концерты в Америке, в Германии проходили с участием некоторых неумных людей, которые стоят с плакатами и говорят, что мы "джазуем на войне", абсолютно не понимая, что они разжигают ненависть", - сказал он. По мнению Бутмана, "продажные протестанты" за счет таланта российских артистов нашли "сцену". "Но сейчас мы туда не ездим, потому что многие люди просто не хотят провокаций, особенно промоутеры, руководители концертных залов, потому что активисты пишут, угрожают иногда", - добавил он. Как подчеркнул джазмен, музыканты всегда, независимо от происходящего в мире, стараются нести любовь, красоту.

https://ria.ru/20240803/festival-1963839776.html

https://ria.ru/20240528/kitay-1948862565.html

россия

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, европа, сша, игорь бутман