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Бутман заявил, что не выступает против других стран - РИА Новости, 03.08.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:54 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/butman-1963837023.html
Бутман заявил, что не выступает против других стран
Бутман заявил, что не выступает против других стран - РИА Новости, 03.08.2024
Бутман заявил, что не выступает против других стран
Народный артист РФ, джазмен Игорь Бутман заявил в интервью РИА Новости, что, поддерживая свою страну и главу государства, он не выступает против других стран и... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T10:54
2024-08-03T10:54
культура
россия
игорь бутман
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Народный артист РФ, джазмен Игорь Бутман заявил в интервью РИА Новости, что, поддерживая свою страну и главу государства, он не выступает против других стран и тех, кто может цивилизованным образом найти решения для прекращения конфликта. "У меня своя четкая, твердая позиция, которая выражена в том, что я вместе со своей страной, и все, что делает наш президент Владимир Путин, я поддерживаю. Это вызывает раздражение наших противников. Если я поддерживаю президента, это не значит, что я выступаю против других стран. Я не выступаю против других стран, против людей, против тех, кто может через диалог найти верные и правильные решения для прекращения конфликта", - сказал он. Бутман отметил, что многие зарубежные коллеги принимают независимую от мнения общественности позицию и приезжают в Россию. "Мы не приглашаем музыкантов, которые выражают четкую позицию против российского государства, против российской политики. Если они держат нейтральную сторону: это просто музыканты, которые просто выступают на концертах, на фестивалях и просто дарят людям радость от своего творчества – мы им всегда рады", - добавил он.
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россия, игорь бутман
Культура, Россия, Игорь Бутман
Бутман заявил, что не выступает против других стран

Бутман: поддерживая Россию, я не выступаю против других стран

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМузыкант Игорь Бутман
Музыкант Игорь Бутман - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Музыкант Игорь Бутман
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Народный артист РФ, джазмен Игорь Бутман заявил в интервью РИА Новости, что, поддерживая свою страну и главу государства, он не выступает против других стран и тех, кто может цивилизованным образом найти решения для прекращения конфликта.
«
"У меня своя четкая, твердая позиция, которая выражена в том, что я вместе со своей страной, и все, что делает наш президент Владимир Путин, я поддерживаю. Это вызывает раздражение наших противников. Если я поддерживаю президента, это не значит, что я выступаю против других стран. Я не выступаю против других стран, против людей, против тех, кто может через диалог найти верные и правильные решения для прекращения конфликта", - сказал он.
Бутман отметил, что многие зарубежные коллеги принимают независимую от мнения общественности позицию и приезжают в Россию. "Мы не приглашаем музыкантов, которые выражают четкую позицию против российского государства, против российской политики. Если они держат нейтральную сторону: это просто музыканты, которые просто выступают на концертах, на фестивалях и просто дарят людям радость от своего творчества – мы им всегда рады", - добавил он.
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