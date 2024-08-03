https://ria.ru/20240803/butman-1963836873.html

Бутман призвал мировых джазовых музыкантов объединяться

Бутман призвал мировых джазовых музыкантов объединяться - РИА Новости, 03.08.2024

Бутман призвал мировых джазовых музыкантов объединяться

Народный артист России, джазмен Игорь Бутман считает, что музыканты, особенно джазового направления, должны объединяться в братство, несмотря на все сложности... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T10:53

2024-08-03T10:53

2024-08-03T10:53

культура

россия

игорь бутман

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Народный артист России, джазмен Игорь Бутман считает, что музыканты, особенно джазового направления, должны объединяться в братство, несмотря на все сложности обстановки в мире. "Мне кажется, что у музыкантов, а особенно в джазе, должно быть какое-то братство. Каждая такая "обструкция" музыкантов в плане того, что он играл там или не там – это очень тяжело для самого понимания джаза как музыки мира… Там, где есть братство, там есть понимание, что это важно, что это не имеет никакого отношения к национальностям и конфликтам", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как изменения в мире затронули культурную сферу в последние два года. Бутман подчеркнул, что на сегодняшний момент существует сложная ситуация с зарубежными музыкантами. Многие из них приезжают в Россию, после чего у них начинаются отмены концертов в других странах. "Это касается не всех стран, но наши польские коллеги, балтийские и прибалтийские страны ведут себя просто неприлично", - добавил он. По мнению артиста, препятствуют музыкантам люди, которые сами либо не умеют играть, либо они просто обижены на жизнь. "Эти люди не помогают миру, не помогают в поиске компромиссов или решении каких-то вопросов. Они отравляют жизнь нашим коллегам – и не все справляются с таким давлением. Я разочарован в такой политике", - отметил он.

https://ria.ru/20240728/festival-1962568765.html

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россия, игорь бутман