https://ria.ru/20240803/buryatiya-1963888165.html

В Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня из-за паводков

В Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня из-за паводков - РИА Новости, 03.08.2024

В Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня из-за паводков

В Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня из-за сложной паводковой ситуации, заявил глава региона Алексей Цыденов на видео, размещенном в Telegram-канале РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T18:56

2024-08-03T18:56

2024-08-03T20:01

алексей цыденов

наводнения в россии — 2024

заиграевский район

мухоршибирский район

тарбагатайский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/03/1963881424_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_695581bb67b2065d6d2a52debe10c6f7.jpg

УЛАН-УДЭ, 3 авг — РИА Новости. В Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня из-за сложной паводковой ситуации, заявил глава региона Алексей Цыденов на видео, размещенном в Telegram-канале местного правительства."С сегодняшнего дня введен ЧС республиканского уровня, поскольку уже несколько муниципалитетов задействованы. <...> В Мухоршибирском районе <...> Хонхолойская дамба прорвана. Там запас площадей прилегающих ландшафтных достаточный — порядка шести километров до ближайшего населенного пункта. Поэтому волнового воздействия не прогнозируем, но вместе с тем сейчас продолжается подъем воды, нарастание паводковой ситуации", — сказал он.По словам Цыденова, проводится эвакуация местных жителей, для них подготовили пункты временного размещения. Сотрудники автоинспекции стоят на федеральной дороге для оценки состояния проезжей части."Работа продолжится сегодня всю ночь до утра. Все, что будет необходимо, мы сделаем, людям, которые пострадали, помощь окажем", — подчеркнул глава региона.Региональное управление МЧС предупреждало об ухудшении погодных условий в Бурятии 1-4 августа — ливнях, граде, усилении ветра до 24 метров в секунду. В результате обильных осадков на Хонхолойском водохранилище произошел перелив воды через дамбу, в зоне риска оказались пять сел. На этом фоне в Хонхолое привели в готовность всю технику, спасателей, волонтеров и самих жителей, а в улусе Бом жильцов домов, подпадающих под затопление, эвакуировали в ПВР.В Тарбагатайском районе под подтопление попали более 370 приусадебных участков и десять домов. Люди лишились урожая и скота. В Заиграевском районе пострадали 30 участков и три частных дома. Десять человек, из них двое детей, перевезли в пункты временного размещения. В обоих районах ввели режим ЧС.

https://ria.ru/20240803/buryatiya-1963885789.html

https://ria.ru/20240727/doma-1962339200.html

заиграевский район

мухоршибирский район

тарбагатайский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алексей цыденов, наводнения в россии — 2024, заиграевский район, мухоршибирский район, тарбагатайский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия