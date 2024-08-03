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В Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня из-за паводков - РИА Новости, 03.08.2024
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18:56 03.08.2024 (обновлено: 20:01 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/buryatiya-1963888165.html
В Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня из-за паводков
В Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня из-за паводков - РИА Новости, 03.08.2024
В Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня из-за паводков
В Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня из-за сложной паводковой ситуации, заявил глава региона Алексей Цыденов на видео, размещенном в Telegram-канале РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T18:56
2024-08-03T20:01
алексей цыденов
наводнения в россии — 2024
заиграевский район
мухоршибирский район
тарбагатайский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/03/1963881424_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_695581bb67b2065d6d2a52debe10c6f7.jpg
УЛАН-УДЭ, 3 авг — РИА Новости. В Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня из-за сложной паводковой ситуации, заявил глава региона Алексей Цыденов на видео, размещенном в Telegram-канале местного правительства."С сегодняшнего дня введен ЧС республиканского уровня, поскольку уже несколько муниципалитетов задействованы. &lt;...&gt; В Мухоршибирском районе &lt;...&gt; Хонхолойская дамба прорвана. Там запас площадей прилегающих ландшафтных достаточный — порядка шести километров до ближайшего населенного пункта. Поэтому волнового воздействия не прогнозируем, но вместе с тем сейчас продолжается подъем воды, нарастание паводковой ситуации", — сказал он.По словам Цыденова, проводится эвакуация местных жителей, для них подготовили пункты временного размещения. Сотрудники автоинспекции стоят на федеральной дороге для оценки состояния проезжей части."Работа продолжится сегодня всю ночь до утра. Все, что будет необходимо, мы сделаем, людям, которые пострадали, помощь окажем", — подчеркнул глава региона.Региональное управление МЧС предупреждало об ухудшении погодных условий в Бурятии 1-4 августа — ливнях, граде, усилении ветра до 24 метров в секунду. В результате обильных осадков на Хонхолойском водохранилище произошел перелив воды через дамбу, в зоне риска оказались пять сел. На этом фоне в Хонхолое привели в готовность всю технику, спасателей, волонтеров и самих жителей, а в улусе Бом жильцов домов, подпадающих под затопление, эвакуировали в ПВР.В Тарбагатайском районе под подтопление попали более 370 приусадебных участков и десять домов. Люди лишились урожая и скота. В Заиграевском районе пострадали 30 участков и три частных дома. Десять человек, из них двое детей, перевезли в пункты временного размещения. В обоих районах ввели режим ЧС.
https://ria.ru/20240803/buryatiya-1963885789.html
https://ria.ru/20240727/doma-1962339200.html
заиграевский район
мухоршибирский район
тарбагатайский район
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алексей цыденов, наводнения в россии — 2024, заиграевский район, мухоршибирский район, тарбагатайский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Алексей Цыденов, Наводнения в России — 2024, Заиграевский район, Мухоршибирский район, Тарбагатайский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня из-за паводков

Цыденов объявил в Бурятии режим ЧС республиканского уровня из-за паводков

© Фото : пресс-служба главы Республики БурятияСпецтехника в Мухоршибирском районе Бурятии
Спецтехника в Мухоршибирском районе Бурятии - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© Фото : пресс-служба главы Республики Бурятия
Спецтехника в Мухоршибирском районе Бурятии
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 3 авг — РИА Новости. В Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня из-за сложной паводковой ситуации, заявил глава региона Алексей Цыденов на видео, размещенном в Telegram-канале местного правительства.
"С сегодняшнего дня введен ЧС республиканского уровня, поскольку уже несколько муниципалитетов задействованы. <...> В Мухоршибирском районе <...> Хонхолойская дамба прорвана. Там запас площадей прилегающих ландшафтных достаточный — порядка шести километров до ближайшего населенного пункта. Поэтому волнового воздействия не прогнозируем, но вместе с тем сейчас продолжается подъем воды, нарастание паводковой ситуации", — сказал он.
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По словам Цыденова, проводится эвакуация местных жителей, для них подготовили пункты временного размещения. Сотрудники автоинспекции стоят на федеральной дороге для оценки состояния проезжей части.
"Работа продолжится сегодня всю ночь до утра. Все, что будет необходимо, мы сделаем, людям, которые пострадали, помощь окажем", — подчеркнул глава региона.
Региональное управление МЧС предупреждало об ухудшении погодных условий в Бурятии 1-4 августа — ливнях, граде, усилении ветра до 24 метров в секунду. В результате обильных осадков на Хонхолойском водохранилище произошел перелив воды через дамбу, в зоне риска оказались пять сел. На этом фоне в Хонхолое привели в готовность всю технику, спасателей, волонтеров и самих жителей, а в улусе Бом жильцов домов, подпадающих под затопление, эвакуировали в ПВР.
В Тарбагатайском районе под подтопление попали более 370 приусадебных участков и десять домов. Люди лишились урожая и скота. В Заиграевском районе пострадали 30 участков и три частных дома. Десять человек, из них двое детей, перевезли в пункты временного размещения. В обоих районах ввели режим ЧС.
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Алексей ЦыденовНаводнения в России — 2024Заиграевский районМухоршибирский районТарбагатайский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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