Буданов* сделал заявление об атаке на Крымский мост
Глава ГУР Украины Буданов заявил о подготовке к уничтожению Крымского моста
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныРуководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Руководитель Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов* в очередной раз заявил о подготовке атаки на Крымский мост, сообщает издание "Страна.ua".
“Все работают и над дальними ударами, и над этим (уничтожением Крымского моста — Прим. Ред.). Это все нуждается, скажем так, в комплексном решении. Работа идет”, — заявил Буданов в эфире национального телемарафона.
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На вопрос о вероятности успешной атаки на мост в будущем, глава ГУР ответил, что “шансы есть”.
Киевские власти регулярно угрожают уничтожить Крымский мост. Так, в апреле Владимир Зеленский заявил о подготовке плана нового контрнаступления, включающего уничтожение Крымского моста. В мае служба безопасности Украины назвала мост одной из своих "приоритетных целей".
Британская газета Guardian со ссылкой на высокопоставленных чиновников из Главного управления разведки минобороны Украины утверждала, что ГУР планирует снова атаковать Крымский мост в 2024 году.
Восьмого октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. ФСБ сразу заявила, что за терактом стояли власти Украины,
Ночью 17 июля 2023 года киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Полностью мост восстановили и открыли движение машин по всем четырем полосам 14 октября.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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