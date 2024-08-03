https://ria.ru/20240803/budanov-1963801701.html

Буданов* сделал заявление об атаке на Крымский мост

Буданов* сделал заявление об атаке на Крымский мост - РИА Новости, 03.08.2024

Буданов* сделал заявление об атаке на Крымский мост

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Руководитель Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов* в очередной раз заявил о подготовке атаки на Крымский мост, РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T01:01

2024-08-03T01:01

2024-08-03T01:54

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

страна.ua

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878419461_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_a676b9937d7f4a568e8a5130dd20a4bf.jpg

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Руководитель Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов* в очередной раз заявил о подготовке атаки на Крымский мост, сообщает издание "Страна.ua".“Все работают и над дальними ударами, и над этим (уничтожением Крымского моста — Прим. Ред.). Это все нуждается, скажем так, в комплексном решении. Работа идет”, — заявил Буданов в эфире национального телемарафона.На вопрос о вероятности успешной атаки на мост в будущем, глава ГУР ответил, что “шансы есть”.Киевские власти регулярно угрожают уничтожить Крымский мост. Так, в апреле Владимир Зеленский заявил о подготовке плана нового контрнаступления, включающего уничтожение Крымского моста. В мае служба безопасности Украины назвала мост одной из своих "приоритетных целей".Британская газета Guardian со ссылкой на высокопоставленных чиновников из Главного управления разведки минобороны Украины утверждала, что ГУР планирует снова атаковать Крымский мост в 2024 году.Восьмого октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. ФСБ сразу заявила, что за терактом стояли власти Украины,Ночью 17 июля 2023 года киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Полностью мост восстановили и открыли движение машин по всем четырем полосам 14 октября.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240713/ukraina-1959422948.html

https://ria.ru/20240717/konstantinov-1960150096.html

https://ria.ru/20240619/vsu-1954034764.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, страна.ua