Рейтинг@Mail.ru
Буданов* сделал заявление об атаке на Крымский мост - РИА Новости, 03.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:01 03.08.2024 (обновлено: 01:54 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/budanov-1963801701.html
Буданов* сделал заявление об атаке на Крымский мост
Буданов* сделал заявление об атаке на Крымский мост - РИА Новости, 03.08.2024
Буданов* сделал заявление об атаке на Крымский мост
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Руководитель Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов* в очередной раз заявил о подготовке атаки на Крымский мост, РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T01:01
2024-08-03T01:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
страна.ua
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878419461_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_a676b9937d7f4a568e8a5130dd20a4bf.jpg
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Руководитель Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов* в очередной раз заявил о подготовке атаки на Крымский мост, сообщает издание "Страна.ua".“Все работают и над дальними ударами, и над этим (уничтожением Крымского моста — Прим. Ред.). Это все нуждается, скажем так, в комплексном решении. Работа идет”, — заявил Буданов в эфире национального телемарафона.На вопрос о вероятности успешной атаки на мост в будущем, глава ГУР ответил, что “шансы есть”.Киевские власти регулярно угрожают уничтожить Крымский мост. Так, в апреле Владимир Зеленский заявил о подготовке плана нового контрнаступления, включающего уничтожение Крымского моста. В мае служба безопасности Украины назвала мост одной из своих "приоритетных целей".Британская газета Guardian со ссылкой на высокопоставленных чиновников из Главного управления разведки минобороны Украины утверждала, что ГУР планирует снова атаковать Крымский мост в 2024 году.Восьмого октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. ФСБ сразу заявила, что за терактом стояли власти Украины,Ночью 17 июля 2023 года киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Полностью мост восстановили и открыли движение машин по всем четырем полосам 14 октября.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240713/ukraina-1959422948.html
https://ria.ru/20240717/konstantinov-1960150096.html
https://ria.ru/20240619/vsu-1954034764.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878419461_216:0:1859:1232_1920x0_80_0_0_c6e51a3043981e12b8c75667af6cfacf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, страна.ua
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Страна.ua
Буданов* сделал заявление об атаке на Крымский мост

Глава ГУР Украины Буданов заявил о подготовке к уничтожению Крымского моста

© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныРуководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Руководитель Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов* в очередной раз заявил о подготовке атаки на Крымский мост, сообщает издание "Страна.ua".
“Все работают и над дальними ударами, и над этим (уничтожением Крымского моста — Прим. Ред.). Это все нуждается, скажем так, в комплексном решении. Работа идет”, — заявил Буданов в эфире национального телемарафона.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Буданов* сделал трудное признание о конфликте на Украине
13 июля, 13:46
На вопрос о вероятности успешной атаки на мост в будущем, глава ГУР ответил, что “шансы есть”.
Киевские власти регулярно угрожают уничтожить Крымский мост. Так, в апреле Владимир Зеленский заявил о подготовке плана нового контрнаступления, включающего уничтожение Крымского моста. В мае служба безопасности Украины назвала мост одной из своих "приоритетных целей".
Британская газета Guardian со ссылкой на высокопоставленных чиновников из Главного управления разведки минобороны Украины утверждала, что ГУР планирует снова атаковать Крымский мост в 2024 году.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
В Крыму оценят ущерб от украинских терактов на Крымском мосту
17 июля, 03:06
Восьмого октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. ФСБ сразу заявила, что за терактом стояли власти Украины,
Ночью 17 июля 2023 года киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Полностью мост восстановили и открыли движение машин по всем четырем полосам 14 октября.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Офицер ВСУ публично унизил Буданова*
19 июня, 16:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийСтрана.ua
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала