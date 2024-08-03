https://ria.ru/20240803/britaniya-1963883689.html

В Британии начались протесты после нападения на детей

В Британии начались протесты после нападения на детей - РИА Новости, 03.08.2024

В Британии начались протесты после нападения на детей

Протесты против наплыва нелегальных мигрантов начались в нескольких городах Великобритании после нападения с ножом на детей в английском Саутпорте, сообщил в... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T18:17

2024-08-03T18:17

2024-08-03T18:17

в мире

лондон

уэльс

манчестер

лига английской обороны

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Протесты против наплыва нелегальных мигрантов начались в нескольких городах Великобритании после нападения с ножом на детей в английском Саутпорте, сообщил в субботу телеканал ITV. Протесты ультраправых начали набирать обороты в Британии после гибели трех детей в результате поножовщины. Газета Times сообщала, что на выходных ожидается не менее 35 акций. Первые беспорядки начались после распространения неподтвержденной информации о том, что напавший - беженец. Позднее стало известно, что подозреваемый родился в Уэльсе, но в семье руандийских мигрантов. "В субботу протесты начались в Манчестере, Лондоне, Хартлпуле, Портсмуте и Лидсе", - говорится в сообщении телеканала. Около 200 человек прошли по центру Манчестера, где полиции пришлось сформировать разделение между двумя группами – одни выступали против наплыва мигрантов, другие – против фашизма. В Портсмуте также прошла акция против нелегалов – в ней приняли участие от 200 до 300 человек, сообщает телеканал. Ещё около 150 человек собрались в Лидсе, где, среди прочего, были слышны антимусульманские лозунги. Там же состоялся и контрпротест, и для избежания стычек между демонстрантами были установлены ограждения на расстоянии в 20 метров, которые охраняли около 20 полицейских, говорится в материале. Помимо этого, протесты и ответные акции прошли в североирландском Белфасте. Полиции пришлось разделить две группы демонстрантов, после того как они начали обмениваться оскорблениями и бросать друг в друга предметы, передаёт телеканал. Как сообщает газета Guardian, похожие акции также проходят в Ливерпуле, Ноттингеме, Блэкпуле, Сток-он-Тренте и других городах. Полиция британского графства Мерсисайд сообщила 29 июля о нападении с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Правоохранители задержали 17-летнего подростка, ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия. Полицейские подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом. По данным полиции, нападение произошло во время занятий для детей по танцам и йоге. Реакция жителей Саутпорта, Лондона и ещё ряда городов на нападение вылилась в акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и массовые беспорядки из-за распространения неподтвержденной информации о том, что подозреваемый - беженец. Позднее телеканал Sky News сообщил, что виновник нападения оказался подростком из руандийской семьи, родившимся в Уэльсе. По данным правоохранителей, беспорядки были, предположительно, устроены сторонниками крайне правого движения "Лига английской обороны". Ряд британских СМИ увидел в разжигании ультраправых протестов якобы российский след. Посольство РФ в Лондоне отвергло все сообщения о якобы причастности России к разжиганию беспорядков в Британии.

https://ria.ru/20240731/velikobritanija-1963107287.html

https://ria.ru/20240803/sanderlend-1963802942.html

https://ria.ru/20240802/prigovor-1963697914.html

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в мире, лондон, уэльс, манчестер, лига английской обороны