Рейтинг@Mail.ru
В Британии в ходе беспорядков пострадали трое полицейских - РИА Новости, 03.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:57 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/britanija-1963806964.html
В Британии в ходе беспорядков пострадали трое полицейских
В Британии в ходе беспорядков пострадали трое полицейских - РИА Новости, 03.08.2024
В Британии в ходе беспорядков пострадали трое полицейских
Трое полицейских пострадали и были госпитализированы в ходе беспорядков в городе Сандерленд на северо-востоке Англии на фоне недавнего нападения с ножом в... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T02:57
2024-08-03T02:57
в мире
лондон
россия
англия
тейлор свифт (певица)
лига английской обороны
происшествия – радио sputnik
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151705/35/1517053561_0:783:1512:1634_1920x0_80_0_0_122308872a1b08f016c2d521edff9443.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Трое полицейских пострадали и были госпитализированы в ходе беспорядков в городе Сандерленд на северо-востоке Англии на фоне недавнего нападения с ножом в английском Саутпорте, унесшего жизни троих детей, восемь человек были задержаны правоохранителями, сообщает телеканал SkyNews со ссылкой на полицию. Ранее телеканал сообщал, что в ходе беспорядков с участием сотен представителей ультраправых группировок в Сандерленде протестующие швыряли пивные бочки и камни в полицейских, перевернули и подожгли автомобиль, а затем подожгли полицейский участок. "Восемь человек были задержаны за различные правонарушения, в том числе насильственные беспорядки и грабежи... трое полицейских были доставлены в больницу", - говорится в сообщении. Уточняется, что полиция начала расследование, чтобы установить личности остальных принимавших участие в беспорядках. Полиция британского графства Мерсисайд сообщила 29 июля о нападении с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Правоохранители задержали 17-летнего подростка, ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия. Полицейские подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом. По данным полиции, нападение произошло во время занятий для детей по танцам и йоге в стиле американской исполнительницы Тейлор Свифт. Реакция жителей Саутпорта, Лондона и ещё ряда городов на нападение вылилась в акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и массовые беспорядки из-за распространения неподтвержденной информации о том, что подозреваемый является беженцем. Позднее телеканал Sky News сообщил, что виновник нападения оказался подростком из руандийской семьи, родившимся в Уэльсе. По данным правоохранителей, беспорядки были, предположительно, устроены сторонниками крайне правого движения "Лига английской обороны". Ряд британских СМИ увидел в разжигании ультраправых протестов якобы российский след. Посольство РФ в Лондоне отвергло все сообщения о якобы причастности России к разжиганию беспорядков в Британии.
https://ria.ru/20240731/stolknoveniya-1963052881.html
https://ria.ru/20240731/velikobritanija-1963107287.html
лондон
россия
англия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151705/35/1517053561_0:641:1512:1775_1920x0_80_0_0_55b5c90f9c1ac14dc34d66d293aae0e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лондон, россия, англия, тейлор свифт (певица), лига английской обороны, происшествия – радио sputnik
В мире, Лондон, Россия, Англия, Тейлор Свифт (певица), Лига английской обороны, Происшествия – Радио Sputnik
В Британии в ходе беспорядков пострадали трое полицейских

SkyNews: в ходе беспорядков в Сандерленде пострадали трое полицейских

© РИА Новости / Наталья КопыловаПолицейские в Британии
Полицейские в Британии - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / Наталья Копылова
Полицейские в Британии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Трое полицейских пострадали и были госпитализированы в ходе беспорядков в городе Сандерленд на северо-востоке Англии на фоне недавнего нападения с ножом в английском Саутпорте, унесшего жизни троих детей, восемь человек были задержаны правоохранителями, сообщает телеканал SkyNews со ссылкой на полицию.
Ранее телеканал сообщал, что в ходе беспорядков с участием сотен представителей ультраправых группировок в Сандерленде протестующие швыряли пивные бочки и камни в полицейских, перевернули и подожгли автомобиль, а затем подожгли полицейский участок.
Столкновения с полицией в английском городе Саутпорте. 30 июля 2024 года - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
В Англии после гибели детей прошли столкновения с полицией
31 июля, 01:14
«
"Восемь человек были задержаны за различные правонарушения, в том числе насильственные беспорядки и грабежи... трое полицейских были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что полиция начала расследование, чтобы установить личности остальных принимавших участие в беспорядках.
Полиция британского графства Мерсисайд сообщила 29 июля о нападении с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Правоохранители задержали 17-летнего подростка, ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия. Полицейские подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом. По данным полиции, нападение произошло во время занятий для детей по танцам и йоге в стиле американской исполнительницы Тейлор Свифт.
Реакция жителей Саутпорта, Лондона и ещё ряда городов на нападение вылилась в акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и массовые беспорядки из-за распространения неподтвержденной информации о том, что подозреваемый является беженцем. Позднее телеканал Sky News сообщил, что виновник нападения оказался подростком из руандийской семьи, родившимся в Уэльсе. По данным правоохранителей, беспорядки были, предположительно, устроены сторонниками крайне правого движения "Лига английской обороны". Ряд британских СМИ увидел в разжигании ультраправых протестов якобы российский след. Посольство РФ в Лондоне отвергло все сообщения о якобы причастности России к разжиганию беспорядков в Британии.
Сотрудники британской полиции - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
В Британии 40 полицейских пострадали в беспорядках из-за нападения на детей
31 июля, 11:03
 
В миреЛондонРоссияАнглияТейлор Свифт (певица)Лига английской обороныПроисшествия – Радио Sputnik
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала