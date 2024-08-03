https://ria.ru/20240803/britanija-1963806964.html
В Британии в ходе беспорядков пострадали трое полицейских
В Британии в ходе беспорядков пострадали трое полицейских - РИА Новости, 03.08.2024
В Британии в ходе беспорядков пострадали трое полицейских
Трое полицейских пострадали и были госпитализированы в ходе беспорядков в городе Сандерленд на северо-востоке Англии на фоне недавнего нападения с ножом в... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T02:57
2024-08-03T02:57
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Трое полицейских пострадали и были госпитализированы в ходе беспорядков в городе Сандерленд на северо-востоке Англии на фоне недавнего нападения с ножом в английском Саутпорте, унесшего жизни троих детей, восемь человек были задержаны правоохранителями, сообщает телеканал SkyNews со ссылкой на полицию. Ранее телеканал сообщал, что в ходе беспорядков с участием сотен представителей ультраправых группировок в Сандерленде протестующие швыряли пивные бочки и камни в полицейских, перевернули и подожгли автомобиль, а затем подожгли полицейский участок. "Восемь человек были задержаны за различные правонарушения, в том числе насильственные беспорядки и грабежи... трое полицейских были доставлены в больницу", - говорится в сообщении. Уточняется, что полиция начала расследование, чтобы установить личности остальных принимавших участие в беспорядках. Полиция британского графства Мерсисайд сообщила 29 июля о нападении с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Правоохранители задержали 17-летнего подростка, ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия. Полицейские подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом. По данным полиции, нападение произошло во время занятий для детей по танцам и йоге в стиле американской исполнительницы Тейлор Свифт. Реакция жителей Саутпорта, Лондона и ещё ряда городов на нападение вылилась в акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и массовые беспорядки из-за распространения неподтвержденной информации о том, что подозреваемый является беженцем. Позднее телеканал Sky News сообщил, что виновник нападения оказался подростком из руандийской семьи, родившимся в Уэльсе. По данным правоохранителей, беспорядки были, предположительно, устроены сторонниками крайне правого движения "Лига английской обороны". Ряд британских СМИ увидел в разжигании ультраправых протестов якобы российский след. Посольство РФ в Лондоне отвергло все сообщения о якобы причастности России к разжиганию беспорядков в Британии.
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в мире, лондон, россия, англия, тейлор свифт (певица), лига английской обороны, происшествия – радио sputnik
В мире, Лондон, Россия, Англия, Тейлор Свифт (певица), Лига английской обороны, Происшествия – Радио Sputnik
В Британии в ходе беспорядков пострадали трое полицейских
SkyNews: в ходе беспорядков в Сандерленде пострадали трое полицейских
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости.
Трое полицейских пострадали и были госпитализированы в ходе беспорядков в городе Сандерленд на северо-востоке Англии на фоне недавнего нападения с ножом в английском Саутпорте, унесшего жизни троих детей, восемь человек были задержаны правоохранителями, сообщает телеканал SkyNews
со ссылкой на полицию.
Ранее телеканал сообщал, что в ходе беспорядков с участием сотен представителей ультраправых группировок в Сандерленде протестующие швыряли пивные бочки и камни в полицейских, перевернули и подожгли автомобиль, а затем подожгли полицейский участок.
«
"Восемь человек были задержаны за различные правонарушения, в том числе насильственные беспорядки и грабежи... трое полицейских были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что полиция начала расследование, чтобы установить личности остальных принимавших участие в беспорядках.
Полиция британского графства Мерсисайд сообщила 29 июля о нападении с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Правоохранители задержали 17-летнего подростка, ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия. Полицейские подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом. По данным полиции, нападение произошло во время занятий для детей по танцам и йоге в стиле американской исполнительницы Тейлор Свифт.
Реакция жителей Саутпорта, Лондона и ещё ряда городов на нападение вылилась в акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и массовые беспорядки из-за распространения неподтвержденной информации о том, что подозреваемый является беженцем. Позднее телеканал Sky News сообщил, что виновник нападения оказался подростком из руандийской семьи, родившимся в Уэльсе. По данным правоохранителей, беспорядки были, предположительно, устроены сторонниками крайне правого движения "Лига английской обороны". Ряд британских СМИ увидел в разжигании ультраправых протестов якобы российский след. Посольство РФ в Лондоне отвергло все сообщения о якобы причастности России к разжиганию беспорядков в Британии.