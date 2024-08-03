Брат Серебрякова рассказал, что общался с ним за день до подрыва
Брат Серебрякова сообщил, что за день до подрыва машины тот ничем себя не выдал
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкОбвиняемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы Евгений Серебряков доставлен в Россию
Обвиняемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы Евгений Серебряков доставлен в Россию. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Брат Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве машины в Москве, Алексей рассказал РИА Новости, что общался с ним за день до происшествия и тот ничем себя не выдал.
Утром 24 июля два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиле. Вечером по обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Серебрякова, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске.
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"За день до всех этих событий мы с ним переписывались. Приходил спам про цифровые деньги – страшилки разные, я у него как у экономиста спросил, что это такое. Он сказал, что не верь, это фейк", — рассказал Алексей Серебряков.
На вопрос, говорил ли ему брат о предстоящей поездке в Турцию, он ответил: "Нет. Если честно, мы на такие темы редко с ним общались".
Серебрякова доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ. По словам Серебрякова, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также сообщил, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины.