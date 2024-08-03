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В Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА

В Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 03.08.2024

В Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА

Угрозу атаки БПЛА и воздушную опасность отменили в Липецкой области, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T05:58

2024-08-03T05:58

2024-08-03T05:58

происшествия

липецкая область

липецк

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Угрозу атаки БПЛА и воздушную опасность отменили в Липецкой области, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. Воздушная опасность в Липецкой области была объявлена в 0.56 и продлилась 4 часа 50 минут. Угрозу атаки БПЛА в Липецке объявили в 1.51, она длилась 3 часа 55 минут. "Отбой красного уровня: угроза атаки БПЛА для Липецка. Отбой желтого уровня: воздушная опасность по Липецкой области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240803/golubev-1963811883.html

липецкая область

липецк

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происшествия, липецкая область, липецк