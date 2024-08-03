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В Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 03.08.2024
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05:58 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/bpl-1963813345.html
В Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА
В Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 03.08.2024
В Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА
Угрозу атаки БПЛА и воздушную опасность отменили в Липецкой области, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T05:58
2024-08-03T05:58
происшествия
липецкая область
липецк
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Угрозу атаки БПЛА и воздушную опасность отменили в Липецкой области, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. Воздушная опасность в Липецкой области была объявлена в 0.56 и продлилась 4 часа 50 минут. Угрозу атаки БПЛА в Липецке объявили в 1.51, она длилась 3 часа 55 минут. "Отбой красного уровня: угроза атаки БПЛА для Липецка. Отбой желтого уровня: воздушная опасность по Липецкой области", - говорится в сообщении.
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происшествия, липецкая область, липецк
Происшествия, Липецкая область, Липецк
В Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА

В Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА и воздушную опасность

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного дивизиона
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Угрозу атаки БПЛА и воздушную опасность отменили в Липецкой области, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале.
Воздушная опасность в Липецкой области была объявлена в 0.56 и продлилась 4 часа 50 минут. Угрозу атаки БПЛА в Липецке объявили в 1.51, она длилась 3 часа 55 минут.
«
"Отбой красного уровня: угроза атаки БПЛА для Липецка. Отбой желтого уровня: воздушная опасность по Липецкой области", - говорится в сообщении.
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