https://ria.ru/20240803/boepripasy-1963865354.html

"Отказываются от поставок". На Западе сообщили Украине плохие новости

"Отказываются от поставок". На Западе сообщили Украине плохие новости - РИА Новости, 03.08.2024

"Отказываются от поставок". На Западе сообщили Украине плохие новости

Некоторые балканские страны не спешат продавать Чехии боеприпасы из-за Украины, пишет чешское издание iDNES. "В кругах спецслужб говорят и о том, что некоторые... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T15:23

2024-08-03T15:23

2024-08-03T22:59

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андрей бабиш

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Некоторые балканские страны не спешат продавать Чехии боеприпасы из-за Украины, пишет чешское издание iDNES. "В кругах спецслужб говорят и о том, что некоторые государства не хотят продавать Чехии и чешским оборонным компаниям боеприпасы, потому что знают: далее они проследуют на Украину. Поэтому от поставок отказываются, например, некоторые балканские страны", — говорится в публикации. В Чехии инициативу о закупках вооружений для Украины раскритиковали из-за предполагаемой маржи оборонных компаний, пишет издание. Так, глава оппозиционной партии ANO Андрей Бабиш написал министру обороны Чешской Республики Яне Черноховой, что закупки ведутся непрозрачно.Россия не раз заявляла, что поставки вооружений киевскому режиму мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и становятся "игрой с огнем". Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240803/ukraina-1963842452.html

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украина

чехия

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