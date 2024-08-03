"Отказываются от поставок". На Западе сообщили Украине плохие новости
iDNES: балканские страны не хотят продавать Чехии снаряды для Украины
© AP Photo / Matt Rourke155-миллиметровые гаубичные снаряды
© AP Photo / Matt Rourke
155-миллиметровые гаубичные снаряды. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Некоторые балканские страны не спешат продавать Чехии боеприпасы из-за Украины, пишет чешское издание iDNES.
"В кругах спецслужб говорят и о том, что некоторые государства не хотят продавать Чехии и чешским оборонным компаниям боеприпасы, потому что знают: далее они проследуют на Украину. Поэтому от поставок отказываются, например, некоторые балканские страны", — говорится в публикации.
"В кругах спецслужб говорят и о том, что некоторые государства не хотят продавать Чехии и чешским оборонным компаниям боеприпасы, потому что знают: далее они проследуют на Украину. Поэтому от поставок отказываются, например, некоторые балканские страны", — говорится в публикации.
В Чехии инициативу о закупках вооружений для Украины раскритиковали из-за предполагаемой маржи оборонных компаний, пишет издание. Так, глава оппозиционной партии ANO Андрей Бабиш написал министру обороны Чешской Республики Яне Черноховой, что закупки ведутся непрозрачно.
Россия не раз заявляла, что поставки вооружений киевскому режиму мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и становятся "игрой с огнем". Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для российской армии.
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