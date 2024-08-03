https://ria.ru/20240803/bezhenets-1963810674.html

Беженец рассказал, как российские военные прикрывали собой гражданских

Беженец рассказал, как российские военные прикрывали собой гражданских - РИА Новости, 03.08.2024

Беженец рассказал, как российские военные прикрывали собой гражданских

Российские военные закрывали собой гражданских, пока бойцы ВСУ пытались штурмовать их дом в донецком Нью-Йорке, рассказал РИА Новости Андрей Лазарев,... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T04:32

2024-08-03T04:32

2024-08-03T08:44

специальная военная операция на украине

торецк

дзержинский район

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Российские военные закрывали собой гражданских, пока бойцы ВСУ пытались штурмовать их дом в донецком Нью-Йорке, рассказал РИА Новости Андрей Лазарев, эвакуированный из поселка Нью-Йорк, (до 2021 года Новгородское) в пригороде Торецка. Лазарев с гражданской женой готовились к выводу в тыл. После того как их дом спалили, они жили в доме у других людей. Для безопасности несколько дней рядом с ними пробыли около пяти российских военных. Супругов положили спать в самой безопасной комнате. Один из российских военных остался в зале контролировать через окно дорогу и подступы к дому. Попытка штурма дома украинскими солдатами началась на рассвете. По словам беженца, сначала выстрелы были на улице, потом российские солдаты начали отстреливаться из дома. Один из российских военных заскочил в комнату к гражданским и сказал спрятаться в дальний угол. Потом ему дали команду, после чего солдат вместе с сослуживцем, прикрывая собой гражданских, под крики и звуки стрельбы увели их в подвал. "(ВСУ - ред.) пытались штурмовать дом, нас ребята вывели, своими спинами закрывали, вывели в подвал и дали отпор украинцам", - сказал собеседник агентства. Населенный пункт Новгородское Торецкого (до 2016 года - Дзержинского) района находится на оккупированной Киевом части ДНР, в 2021 году он был переименован украинскими властями в Нью-Йорк в рамках политики дерусификации.

https://ria.ru/20231002/spasenie-1899822358.html

торецк

дзержинский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Беженец: российские военные закрывали собой гражданских во время обстрелов ВСУ Российские военные закрывали собой гражданских, пока бойцы ВСУ пытались штурмовать их дом в донецком Нью-Йорке. Об этом РИА Новости рассказал Андрей Лазарев, эвакуированный из этого поселка в пригороде Торецка. 2024-08-03T04:32 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

торецк, дзержинский район, вооруженные силы украины, донецкая народная республика