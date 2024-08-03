https://ria.ru/20240803/bezhenets-1963810674.html
Беженец рассказал, как российские военные прикрывали собой гражданских
Беженец рассказал, как российские военные прикрывали собой гражданских - РИА Новости, 03.08.2024
Беженец рассказал, как российские военные прикрывали собой гражданских
Российские военные закрывали собой гражданских, пока бойцы ВСУ пытались штурмовать их дом в донецком Нью-Йорке, рассказал РИА Новости Андрей Лазарев,... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T04:32
2024-08-03T04:32
2024-08-03T08:44
специальная военная операция на украине
торецк
дзержинский район
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Российские военные закрывали собой гражданских, пока бойцы ВСУ пытались штурмовать их дом в донецком Нью-Йорке, рассказал РИА Новости Андрей Лазарев, эвакуированный из поселка Нью-Йорк, (до 2021 года Новгородское) в пригороде Торецка. Лазарев с гражданской женой готовились к выводу в тыл. После того как их дом спалили, они жили в доме у других людей. Для безопасности несколько дней рядом с ними пробыли около пяти российских военных. Супругов положили спать в самой безопасной комнате. Один из российских военных остался в зале контролировать через окно дорогу и подступы к дому. Попытка штурма дома украинскими солдатами началась на рассвете. По словам беженца, сначала выстрелы были на улице, потом российские солдаты начали отстреливаться из дома. Один из российских военных заскочил в комнату к гражданским и сказал спрятаться в дальний угол. Потом ему дали команду, после чего солдат вместе с сослуживцем, прикрывая собой гражданских, под крики и звуки стрельбы увели их в подвал. "(ВСУ - ред.) пытались штурмовать дом, нас ребята вывели, своими спинами закрывали, вывели в подвал и дали отпор украинцам", - сказал собеседник агентства. Населенный пункт Новгородское Торецкого (до 2016 года - Дзержинского) района находится на оккупированной Киевом части ДНР, в 2021 году он был переименован украинскими властями в Нью-Йорк в рамках политики дерусификации.
https://ria.ru/20231002/spasenie-1899822358.html
торецк
дзержинский район
донецкая народная республика
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Беженец: российские военные закрывали собой гражданских во время обстрелов ВСУ
Российские военные закрывали собой гражданских, пока бойцы ВСУ пытались штурмовать их дом в донецком Нью-Йорке.
Об этом РИА Новости рассказал Андрей Лазарев, эвакуированный из этого поселка в пригороде Торецка.
2024-08-03T04:32
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торецк, дзержинский район, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Торецк, Дзержинский район, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Беженец рассказал, как российские военные прикрывали собой гражданских
Беженец: российские военные закрывали собой гражданских от ВСУ в Нью-Йорке